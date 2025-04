Bomba Fabrizio Romano: colpo Inter da 58 milioni bonus compresi

Marotta starebbe preparando un colpo da applausi in vista del prossimo calciomercato estivo: ecco tutti i dettagli

Una sconfitta che fa male quella col Bologna, allo scadere. E che, di fatto, azzera il vantaggio sul Napoli. È tutto riaperto in casa Inter per quel che concerne la corsa Scudetto: un testa a testa che durerà fino all’ultima giornata, un finale al cardiopalma per i tifosi della ‘Beneamata’.

Non c’è solo il calcio giocato a tenere fissa l’attenzione dei tifosi sui colori nerazzurri. Perché la dirigenza di Viale della Liberazione ha già cerchiato in rosso quelle che saranno le priorità per la prossima sessione estiva di calciomercato. Su tutte, la firma di un fortissimo centrale difensivo.

L’età avanza per Darmian e Acerbi, mentre de Vrij rischia seriamente di lasciare la Milano nerazzurra a parametro zero il prossimo 30 giugno. Ecco perché l’ultimissima idea di Marotta, direttamente dalla Premier League, può fare impazzire il popolo interista: ecco di chi si tratta.

Inter, difensore da urlo: 58 milioni

Nelle scorse ore ‘Teamtalk‘ ha riportato le parole di Fabrizio Romano riguardo una dei gioielli che al Liverpool potrebbe aver già finito il suo tempo: si tratta di Jarell Quansah che, secondo il portale, piace anche all’Inter.

Il noto giornalista ha detto di aspettarsi dei movimenti riguardo al 22enne inglese, che potrebbe quindi cambiare casacca al termine dell’attuale stagione. ‘Teamtalk‘, d’altro canto, sostiene come i ‘Reds’ siano in pole position per acquistare il cartellino di Dean Huijsen, ex gioiello della Juventus, dal Bournemouth. Una spesa necessaria al centro della difesa che finirebbe, tuttavia, per chiudere ulteriormente lo spazio a Quansah.

Uno scenario che al momento vedrebbe il Newcastle in primo piano, pronto a puntare sul difensore del Liverpool in vista della stagione 2025/26. I ‘Magpies’, d’altro canto, avevano già provato a comprare il difensore la scorsa estate in uno scambio – mai andato poi in porto – con Gordon.

Inter-Quansah, le cifre dell’affare

Attenzione, però. Perché come anticipato, anche l’Inter è in prima fila interessata al centrale che risulta – ad oggi – essere una delle necessità più impellenti da sistemare nella rosa di Simone Inzaghi.

Non sarà facile portare il classe 2003 alla corte di Simone Inzaghi, la concorrenza è spietata, ma la dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe effettivamente mostrare un concreto interesse per il difensore in uscita dal Liverpool. I ‘Reds’ arriverebbero a chiedere fino a 50 milioni di sterline per il 22enne di Warrington – circa 58 milioni di euro, bonus compresi – in caso di cessione durante il prossimo mercato estivo.

Una cifra importante, come importante sarà l’investimento che Marotta ha intenzione di mettere nero su bianco al centro della retroguardia nerazzurra. Quansah, cresciuto calcisticamente proprio nelle giovanili del Liverpool, in questa che potrebbe anche essere la sua ultima stagione con la squadra prima in Premier League, ha racimolato 23 presenze complessive e 1110′ in campo.

Il suo stipendio al Liverpool è decisamente alla portata dei nerazzurri. Quansah, sotto contratto con gli inglesi fino al 30 giugno 2029, guadagna appena 500mila euro a stagione.