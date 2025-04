DIRETTA Inter-Roma: Frattesi dal 1′, davanti Lautaro-Arnautovic | Formazioni UFFICIALI e Cronaca LIVE

I campioni d’Italia dell’Inter di Inzaghi affrontano la Roma di Ranieri nella trentaquattresima giornata di Serie A. Segui la Diretta Live del match

L’Inter ospita la Roma a Milano in una gara inizialmente programmata sabato e poi spostata a domenica per i funerali di Papa Francesco, valida per la 34esima giornata del campionato di Serie A, quindicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida che mette in palio tre punti vitali per i rispettivi obiettivi che sarà diretta dall’arbitro Fabbri della sezione di Ravenna.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dalla sconfitta nella semifinale di ritorno contro il Milan che è valsa l’eliminazione dalla Coppa Italia, vogliono rialzare la testa dopo il ko di Pasqua contro il Bologna. Privi degli squalificati Bastoni e Mkhitaryan, l’obiettivo è quello di centrare i tre punti per mettere pressione al Napoli impegnato in serata contro il Torino nel duello scudetto e prepararsi al meglio alla trasferta di mercoledì a Barcellona per le semifinali di Champions League. Dall’altro lato i giallorossi di Claudio Ranieri, che invece vengono dalla vittoria di misura contro il Verona, non hanno alternative alla vittoria se vogliono tenere vive le speranze di rimonta in chiave quarto posto. La partita sarà trasmessa in tv, ma anche in streaming su tablet, pc e smartphone solamente sulla app di Dazn. All’andata i meneghini si sono imposti con il risultato di 1-0 grazie alla rete siglata dal capitano Lautaro Martinez. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Inter e Roma live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-ROMA

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Arnautovic, Lautaro. All.: Inzaghi

ROMA (4-3-1-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Pellegrini, Cristante, Koné; Soulé; Shomurodov, Dovbyk. All.: Ranieri

ARBITRO: Fabbri di Ravenna