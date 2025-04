Inzaghi ammette che l’Inter non ne ha più: “Ci abbiamo provato, non è bastato”

Arriva la terza sconfitta consecutiva per l’Inter. Simone Inzaghi cerca di analizzare l’ennesima caduta nerazzurra contro la Roma

Prima della gara Marotta aveva detto di essere contento della stagione e soddisfatto di Inzaghi e dei giocatori. Al termine di Inter-Roma avrà cambiato idea? Simone Inzaghi, nelle interviste di rito per il post-partita, ha ammesso che i suoi hanno giocato una brutta partita: “Questo è il calcio, veniamo da 3 sconfitte che fanno male. La squadra ha provato, ma senza la giusta lucidità. Abbiamo messo il cuore, la gente l’ha visto. Era importantissima, la partita, l’abbraccio della gente alla fine ha fatto molto piacere“.

Ai microfoni di DAZN, il tecnico ha confermato che per l’Inter si è trattato di una brutta sconfitta. “Noi abbiamo provato a evitarla con cuore e generosità. I giocatori avranno sempre la mia riconoscenza. Abbiamo dovuto affrontare assenze, episodi come rimesse laterali, rigori… Non serve parlare“.

Tanti gli errori tecnici e tattici che hanno condizionato la prestazione dei nerazzurri. Inzaghi ha parlato di un pressing inefficace e disordinato e di scarsa lucidità in costruzione: “Non abbiamo mai pressato di squadra, troppe iniziative individuali, poi prendiamo quel goal di rimpallo. La Roma ha fatto una grande partita, noi abbiamo provato ma questo è il calcio. Ci è mancata la lucidità. Ma sono ancora partite importanti. Ora dobbiamo ritrovare lucidità e reagire a questa settimana“,

Riguardo al temibile impegno in Champions, Inzaghi ha dichiarato: “Sappiamo bene che squadra è il Barcellona, non serviva la partita di ieri. Andremo lì con rispetto ma senza paura“. Inzaghi ha insistito poi sull’argomento dell’imprevedibilità di ogni partita. Contro i catalani, per il tecnico nerazzurro, l’Inter dovrà essere solo concentrata e conscia delle proprie qualità: “Ci siamo meritati di essere tra le prime 4 in Europa“.

Il crollo: Inzaghi e la settimana nera dell’Inter: “Ci è mancata la lucidità“

Il tecnico ha poi aggiornato i tifosi sulle condizioni di Pavard, spiegando che il francese ha subito una distorsione alla caviglia: “Vedremo nei prossimi giorni. Gli si è girata la caviglia“. Nessun commento, invece, sulle sul recupero di Thuram.

In conferenza stampa, l’allenato dell’Inter ha insistito sull’analisi degli errori visti in campo: “Non abbiamo fatto una partita insieme come siamo abituati. Non eravamo insieme nelle pressioni, eravamo lunghi e abbiamo pagato. Ma abbiamo messo sul campo tutto quello che in questo momento abbiamo. E i nostri tifosi l’hanno capito e apprezzato“. Secondo il tecnico, la partita dell’Inter è migliorata nel secondo tempo, quando la squadra si è unita.

“Lo abbiamo voluto noi, questo calendario. Inutile pensare a cosa sarebbe stato. Avanti con fiducia cercando di recuperare i giocatori che ci mancano“, ha poi dichiarato Inzaghi. Sul rigore, il tecnico ha preferito nicchiare: “Ci siete voi per parlare del rigore. Per me sarebbe troppo facile, e non ci porta niente ora parlare dei rigori, delle rimesse, degli infortuni e del calendario“.

Carlos Augusto, a fine march, si è espresso ripetendo alcuni argomenti già toccati dal suo allenatore: “Abbiamo dato tutto, abbiamo dato il cuore per vincere ma non siamo riusciti“, ha detto il brasiliano. “Non voglio cercare alibi, a volte quando sei stanco fisicamente devi trovare la forza mentale. Non ci siamo riusciti, ora abbiamo una semifinale di Champions che è una grandissima occasione per noi e dobbiamo fare di tutto per vincere“.