Pagelle e Tabellino Inter-Roma 0-1: la resa di Lautaro e Arnautovic, Dumfries combatte

Top e flop di Inter-Roma, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A. I giudizi e la sintesi della gara

Dopo la sconfitta in campionato contro il Bologna e in Coppa Italia contro il Milan, Inzaghi si affida ai titolare per continuare a mantenere il primo posto. Dall’altra parte c’è la Roma di Ranieri, una delle squadre più in forma in questa fase della stagione. In attacco, ci sono Lautaro e Arnautovic. Assenti Bastoni e Mkhitaryan per squalifica: al loro posto Carlos Augusto e Frattesi.

L’Inter trova il goal al 6′ con Frattesi, ma l’arbitro annulla per offside di Arnautovic. Al 13′, Pavard è costretto a uscire per infortunio. La Roma prende campo e si rende molto pericolosa Soulé in appoggio a Koné: il tiro del francese finisce di poco fuori. I giallorossi passano in vantaggio al 22′ proprio con Soulé che infila un diagonale dopo una carambola in area. Poco dopo la Roma butta via l’occasione per il raddoppio con Cristante, che tutto solo manda largo.

Al 27′, Carlos Augusto salva Carlos Augusto frenando il tap-in a botta sicura di Shomurodov. L’Inter non riesce a reagire. Termina così un primo tempo di evidente difficoltà per i nerazzurri. Nel secondo tempo il primo affondo dell’Inter arriva solo al 65′ con un colpo di testa non particolarmente pericoloso di Dumfries. Barella trova lo spazio per far male al 67′ ma la sua conclusione è imprecisa. Pisilli ha il pallone per chiudere la partita al 71′, ma salva gli avversari svirgolando. Al 73′ arriva un’altra grande chance per la Roma con Dovbyk che di mancino manda altissimo da due passi (con deviazione di Acerbi).

L’ucraino ci riprova con una serpentina in area e un tiro potente che Sommer para in due tempi. Si fa vedere Calhanoglu con una conclusione da fuori al 75′: palla lievemente alta. All’89’, Rensch va vicino al goal del raddoppio; Sommer blocca però la palla. C’è una trattenuta vistosa in area su Bisseck al 90′, ma l’arbitro non considera l’azione fallosa.

La settimana peggiore della storia recente dell’Inter? La Coppa Italia è andata, la squadra è a pezzi e lo Scudetto appare come un’utopia.

TOP e FLOP INTER-ROMA

TOP

DUMFRIES – 6,5 – L’Inter si risveglia dall’angosciante sogno solo con il suo rientro in campo. Ci mette quello spirito combattivo che manca a tutti gli altri. Per liberarsi in area ingaggia ogni volta una lotta greco romana con Ndika.

FLOP

DIMARCO – 5 – Soffre Soulé e, quando c’è da attaccare, non riesce a proporre nulla di buono.

ARNAUTOVIC – 5 – Improponibile. Nel primo tempo tocca tre palloni. Nel secondo, uno, per sbagliare un’occasione da goal.

FRATTESI – 4,5 – Dopo la rete annullata non si vede più, se non per sbagliare appoggi o cadere dopo un contrasto. A tratti deleterio: non indovina un passaggio. Non contribuisce al gioco, non costruisce, non palleggia. Ma non è ciò che sa fare, e si sapeva. Il problema è anche di Inzaghi che non lo mette in condizione di esprimere i suoi talenti.

Tabellino Inter-Roma

0-1

22′, Soulé