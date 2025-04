Clamoroso Frattesi: decisione choc per Barcellona-Inter

Il centrocampista nerazzurro potrebbe esser schierato in una posizione totalmente nuova contro i blaugrana in Champions, valutazioni in corso

A non aver particolarmente inciso nell’ultima sfida di campionato giocata contro la Roma, al pari dei suoi compagni di squadra, c’è stato anche Davide Frattesi.

Proprio colui sul quale il tecnico Simone Inzaghi ha voluto investire in sostituzione dello squalificato Henrikh Mkhitaryan, nella speranza che potesse rappresentare – attraverso le sue solite incursioni offensive – una minaccia concreta per la difesa avversaria giallorossa.

Complessivamente, però, ci sarebbe davvero poco su cui recriminare. Perché è stato l’atteggiamento dell’intera squadra, oltre alla precaria condizione fisica, ad aver tradito tutte le aspettative che erano state costruite alla vigilia di una partita tanto importante ai fini della corsa Scudetto.

Nonostante ciò, Frattesi verrà impiegato da Inzaghi contro il Barcellona nella semifinale d’andata di Champions League in un ruolo inedito. Almeno secondo l’ultima analisi tattica promossa dai colleghi de ‘La Repubblica’ a distanza di poche ore dal fischio d’inizio del delicatissimo big match di fine stagione.

Frattesi dietro Lautaro contro il Barça, è tutto nelle mani di Thuram

Frattesi, si legge, potrebbe esser schierato in qualità di punta di supporto al titolarissimo capitano Lautaro Martinez, unico centravanti di ruolo, dimenticando per novanta minuti quella che fino a questo momento è stata invece la posizione di mezz’ala offensiva.

Il tutto condizionato, come logico, dalla presenza di Marcus Thuram, sulla quale ci sarebbero ancora moltissimi dubbi. L’ultimo report relativo al centravanti francese, infatti, non è pienamente positivo: il fatto che prenda parte agli allenamenti assieme al resto del gruppo nerazzurro non è affatto sinonimo di una buona condizione complessiva.

La sua resa potrebbe risentire della lunga assenza e per questo potrebbe esser schierato soltanto per pochi minuti nelle fasi terminali della partita contro i catalani. Si tratta, in ogni caso, di mere ipotesi. Nuovi aggiornamenti sono previsti per la giornata di domani.

Nel caso in cui Thuram non dovesse effettivamente prender parte alla sfida dal primo minuto, è comunque possibile che Inzaghi decida di schierare al suo posto uno fra Marko Arnautovic e Mehdi Taremi. Correndo però qualche rischio in più, visto che le ultimissime prestazioni dei due attaccanti (specie l’iraniano) non sono state brillanti. L’altra opzione Joaquin Correa, va ricordato, è fuori dalla lista Champions.