Duello scudetto Inter-Napoli caldissimo: “Fossi in Conte, starei zitto”

E’ stata la domenica del sorpasso del Napoli all’Inter nella lotta Scudetto. Con i partenopei a +3 a quattro giornate dal termine, c’è chi manda un consiglio a Conte in questo momento decisivo della stagione

Lo 0-1 contro la Roma ha chiuso una settimana terribile per l’Inteha da che ha visto svanire il primato in classifica in Serie A e la possibilità di raggiungere la finale di Coppa Italia.

C’è grande scoramento nella tifoseria nerazzurra per queste inaspettate debacle che gravano notevolmente sul morale della squadra a tre giorni dall’andata della semifinale di Champions League contro il Barcellona al Montjuic. Champions che, a questo punto, è potenzialmente l’obiettivo maggiormente alla portata dell’Inter, l’unico in cui i nerazzurri sono ancora padroni del loro destino.

In Serie A ora è cambiato tutto. Con il sorpasso avvenuto ieri, il Napoli ha davanti a sé un’opportunità incredibile per bissare lo Scudetto vinto due anni fa. Gli uomini di Conte, infatti, potrebbero trionfare anche con un pareggio e tre vittorie mentre ai nerazzurri vincere sempre nelle ultime quattro giornate contro Verona, Lazio, Torino e Como può non bastare per confermare il titolo della seconda stella.

Lotta Scudetto Inter-Napoli, che frecciata a Antonio Conte

“Lo Scudetto sarebbe un prodigio“, così si è espresso Antonio Conte ai microfoni di Dazn nel post partita di Napoli-Torino. Stavolta, l’allenatore partenopeo si è soffermato solo su quanto avvenuto in campo e sulle prossime sfide che attendono i suoi senza accenni al suo futuro o frecciatine alla dirigenza come avvenuto a ridosso delle sfide poi vinte con Empoli e Monza.

Un ex calciatore, ora apprezzato opinionista, che di lotte scudetto se ne intende avendone affrontate più di una in carriera con esiti diversi, ha detto la sua su Conte e sul suo atteggiamento in un momento della stagione in cui il Napoli è tornato a poter ambire a un traguardo che sembrava perso un mese fa.

“Per la serenità dell’ambiente e per la tranquillità della società fossi stato in Conte sarei stato zitto. Poi a fine stagione è giusto esprimere ogni pensiero“, così Francesco (Ciccio) Graziani ha cominciato la sua intervista a Radio Kiss Kiss nella quale ha stigmatizzato il recente comportamento dell’allenatore del Napoli. “Da ex allenatore e dirigente dico che Napoli non ha bisogno di tensioni verbali in questo momento – conclude Graziani – Se avessi potuto dare un consiglio ad Antonio gli avrei detto di non parlare da qui alla fine. Se ha bisogno di dire qualcosa deve chiamare in privato il presidente e invitarlo a cena.”

Graziani ha parlato a Radio Kiss Kiss prima del sorpasso del Napoli in vetta alla classifica avvenuto ieri. Una novità che ha confermato di fatto il suo precedente pronostico sulla lotta Scudetto: “E’ come la lotta tra Davide e Golia ma Davide è stato favorito dal non disputare coppe europee. Per me lo Scudetto lo vince il Napoli. L’Inter ha un mese di aprile terribile e sta correndo coi tacchi.” Per ora, ci ha preso.