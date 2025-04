Inter, colpaccio dal Real Madrid: l’annuncio di Fabrizio Romano

Il noto giornalista ed esperto di mercato ha fatto il punto sull’accostamento del super talento madrileno al club nerazzurro, ecco cosa traspare

Negli ultimi giorni non si parla d’altro che di resa fisica, tanta fatica accumulata per i numerosi impegni sostenuti, obiettivi stagionali sempre più lontani e dubbi sul futuro dell’Inter.

Alcuni di questi punti, effettivamente, possono esser considerati un tabù. Ma una cosa è certa: la dirigenza nerazzurra correrà ai ripari sul mercato, per far sì che gli errori commessi in fase di costruzione della rosa possano non ripetersi più in futuro.

La caccia ai talenti che costituiranno la pelle fresca dell’Inter, a copertura della già presente ossatura, è ormai aperta da tempo e fra i profili sondati nel corso delle ultime settimane, con maggiore insistenza rispetto ad altri, rientrerebbe anche un calciatore di grande spessore, sotto contratto con il Real Madrid.

Arda Guler, questo il nome del profilo sotto osservazione, sarebbe finito nel calderone di opzioni dell’Inter per via della sua giovane età, dell’enorme potenziale e della duttilità offensiva che lo contraddistingue in giro per l’Europa.

Guler stuzzica l’Inter, ma il Real non molla: “Hanno fiducia in lui”

Nascente esterno ma adattabile per vie centrali, Guler garantirebbe a Simone Inzaghi un certo brio in fase di costruzione della manovra e maggiore imprevedibilità a raccordo fra i reparti di centrocampo e attacco.

Sin dal principio di questo accostamento, però, sono sorte perplessità in relazione alla buona riuscita di un eventuale affare con i Blancos del circuito capitolino spagnolo.

Non soltanto per via dei costi spropositati, ma soprattutto per la considerazione che l’ambiente madrileno conserva del proprio gioiellino turco, nonostante tempistiche d’impiego piuttosto scarse in stagione.

E infatti, tali perplessità sono state confermate di recente da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato: “Il Real ha grande fiducia nelle qualità di Arda Guler, sia nel presente che in vista del futuro. Molte squadre, almeno una dozzina, sarebbero interessate ad acquistarlo se il club dovesse aprire alla cessione. Ma garantisco che vogliono ancora investire su di lui”.

“La questione allenatore potrebbe avere un ruolo decisivo sulla sua permanenza a Madrid. Xabi Alonso crede molto nei giovani e potrebbe farlo crescere ancora, perciò attendiamo risvolti sul cambio panchina. La visione del club appare comunque molto chiara: vorrebbero trattenerlo, oggi come domani”, ha poi concluso Romano.