Pavard salta Barcellona-Inter: l’esito degli esami e le ultime su Thuram

Ieri con la Roma il difensore francese è stato costretto ad abbandonare subito il campo per un problema alla caviglia. Le ultime in vista di Barcellona

È stato reso noto l’esito degli esami a cui si è sottoposto stamane Benjamin Pavard, ieri uscito subito dal big match con la Roma a causa di un problema alla caviglia.

Dopo la partita persa 1-0 da Lautaro e compagni, Simone Inzaghi aveva parlato di distorsione alla caviglia, un primo responso confermato dagli accertamenti svolti poche ore fa alla clinica Humanitas di Rozzano.

Pavard salterà Barcellona-Inter, mentre per Thuram si attenderà la rifinitura di domani: domani il francese potrebbe allenarsi per la prima volta col gruppo, con Inzaghi che scioglierà le riserve in vista della trasferta spagnola. Thuram potrebbe partire per la Catalogna al seguito della squadra, iniziando dalla panchina.