L’Inter scippa il Liverpool: super colpo, 24 milioni bonus inclusi

I nerazzurri si preparano a chiudere un colpo di calciomercato importante. In viale della Liberazione si lavora per definire l’operazione

L’Inter è molto attiva sul calciomercato. In viale della Liberazione da tempo si è al lavoro per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi. Le ultime partite hanno confermato che le seconde linee non sono assolutamente all’altezza delle prime e per questo motivo la priorità è quella di andare a rinforzare proprio quella parte di rosa. E, secondo le ultime indiscrezioni, i nerazzurri sono ormai prossimi a definire l’arrivo di un calciatore.

Marotta si sarebbe mosso con decisione per strappare il calciatore alla concorrenza tanto che si parla di un’Inter in vantaggio sul Liverpool e le altre big. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi anche perché non si hanno certezze. In viale della Liberazione comunque si sta lavorando a questo colpo e non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire meglio cosa potrà succedere in questa trattativa.

Calciomercato Inter: colpo vicino, Liverpool anticipato

L’Inter il prossimo anno dovrà rinnovare quasi interamente l’attacco. Lautaro e Thuram sono gli unici due destinati a rimanere. Correa e Arnautovic sono in scadenza e, a meno di clamorose sorprese dell’ultimo minuto, non rinnoveranno. Anche il futuro di Taremi è ormai deciso. E uno dei primi colpi nel prossimo calciomercato sarà proprio nel reparto offensivo. In viale della Liberazione ci si sta muovendo concretamente tanto da aver superato la concorrenza del Liverpool.

Inter-David: fumata bianca più vicina

Secondo le informazioni di Team Talk, l’Inter sarebbe balzata in pole position nella corsa a Jonathan David. Il calciatore, come ben sappiamo, è in scadenza con il Lille ed è cercato da diversi club. I nerazzurri da tempo lo seguono tanto da aver attivato i contatti con l’entourage del giocatore negli anni scorsi.

Si parla di un contratto quinquennale da 4,5 milioni di euro più bonus (in tutto si potrebbe arrivare a 6 ndr). Il Liverpool vorrebbe provarsi ad inserirsi in questa corsa, ma non sarà affatto semplice per i Reds considerato che prima di piazzare un colpo simile dovrà chiudere la cessione di Nunez. E, quindi, non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire come si evolverà la situazione.

L’Inter si sta muovendo in modo concreto per David. Il canadese è il nome in cima alla lista per rinforzare l’attacco nerazzurro e i contatti da tempo sono entrati nel vivo. Vedremo se si riuscirà a chiudere magari già prima di luglio.

Calciomercato Inter: David il primo obiettivo per l’attacco

David in questo momento è il primo obiettivo per l’attacco dell’Inter. Il canadese rispecchia tutti i parametri di Oaktree e quindi in viale della Liberazione si sta lavorando per chiudere il colpo.