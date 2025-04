Barcellona-Inter è sempre più vicina e i nerazzurri devono ancora fare i conti con le condizioni di alcuni dei loro big: le ultime su Dimarco e Thuram

Ormai siamo arrivati al tutto per tutto. Dopo le grandi delusioni in Coppa Italia e in Serie A, dove sono arrivare tre sconfitte consecutive, ora l’Inter vuole puntare forte sulla Champions League dopo aver eliminato il Bayern Monaco. C’è l’ostacolo Barcellona, però, da superare – una delle migliori squadre al mondo – e i fantasmi di una condizione fisica tutt’altro che eccezionale.

La rifinitura di oggi era particolarmente importante per capire come stanno alcuni dei big a disposizione di Simone Inzaghi. Ieri Marcus Thuram si è allenato ancora a parte dopo l’affaticamento muscolare che l’ha colpito dopo il Bayern e da cui sta recuperando in maniera molto lenta.

Le corse e le sterzate sul campo, però, sono andate bene, per cui oggi è riuscito ad allenarsi in gruppo per la prima volta dallo stop e a meno di 48 ore dalla sfida contro i blaugrana. Le sensazioni sono buone per diversi motivi. Innanzitutto, il francese ha riso e scherzato come al solito con i compagni, tanto da dedicarsi anche al suo simpatico strike con i palloni. E a livello muscolare non sembrano esserci stati particolari fastidi.

Barcellona-Inter, Thuram provato titolare. Ma occhio a Dimarco

La notizia più bella è arrivata nella seconda parte della rifinitura. Thuram è stato provato nella coppia titolare al fianco di Lautaro Martinez: il duo, essenziale per le sorti dell’Inter, potrebbe dunque ricomporsi proprio contro il Barcellona, con Arnautovic inizialmente in panchina.

Da verificare invece l’impiego di Dimarco. Da quando è tornato dal lungo infortunio muscolare, l’esterno non è più lo stesso e sta denunciando grande fatica sulla sua fascia di riferimento. Per questo, potrebbe inizialmente scendere in campo dal primo minuto Carlos Augusto, con l’italiano utile a gara in corso.

Si tratta dell’unico vero ballottaggio che attualmente ha ancora in testa Inzaghi. Infatti, è confermata l’assenza di Pavard – anche oggi ha lavorato a parte -, il cui posto verrà preso da Yann Bisseck.