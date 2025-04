Bestemmia e squalifica: bufera UFFICIALE prima di Barcellona-Inter

Una decisione del giudice sportivo ha riacceso la polemica sui nerazzurri a poche ore dalla semifinale di andata di Champions League

Un’altra bufera si abbatte sull’Inter. A far discutere è stata una decisione presa dal Giudice Sportivo dopo l’ultima giornata di campionato. Nelle ore successive si era parlato della possibile squalifica di Bisseck per una presunta espressione blasfema. In un video, infatti, si vedeva il difensore alzare lo sguardo verso il cielo e si era ipotizzato la possibilità di una imprecazione.

Un qualcosa che ha portato molti tifosi a chiedere una dura sanzione nei confronti del difensore nerazzurro e non fare come è successo con Lautaro. Ricordiamo che, in un altro caso simile, l’argentino ha patteggiato sfruttando l’assenza della prova audio. La decisione del Giudice Sportivo è arrivata nelle scorse ore e possiamo dire che non si sono assolutamente placate le polemiche.

Bisseck e il rischio squalifica

Per Bisseck nessuna squalifica per la presunta espressione blasfema. Il Giudice Sportivo non ha fatto assolutamente accenno alla questione del difensore tedesco. Una sorta di conferma che non è stato detto nulla di compromettente. Decisione che non è assolutamente piaciuta ai tifosi delle squadre avversarie, i quali hanno evidenziato una disparità di trattamento tra lui e Grassi, centrocampista dell’Empoli, fermato per un turno proprio per una imprecazione.

“Figli e figliastri”, nuova bufera sull’Inter

I tifosi non hanno assolutamente accettato la decisione del Giudice Sportivo. “Bisseck invece tutto ok. Figli e figliastri“, ha scritto su un post Angelo.

Più duri i commenti di altri utenti: “Però per Lauti multina e stretta di mano”. O ancora: “Lautaro pacca sulla spalla e multina, Bisseck ciao ciao” “Lautaro pacca sulla spalla e multina, Bisseck ciao ciao“, scrive un altro tifoso.

Ma c’è anche chi, come un supporters della Roma, dà ragione al Giudice Sportivo facendo un paragone con un altro caso: “Ste cose sono a convenienza, mercoledì Pellegrini della lazio ha bestemmiato davanti telecamere e microfono, niente squalifica” .

decisione corretta e coerente con le squalifiche di Lautaro e Bisseck per lo stesso motivo.

Bisseck invece tutto ok.

Perché lui non può patteggiare? Domanda seria — Pierandrea (@Pierousai94) April 29, 2025

Pero per Lauti multina e stretta di mano — stechisio (@stechisio98) April 29, 2025

Bisseck in campo contro il Verona

La mancata sanzione per Bisseck fa tirare un grande sospiro di sollievo in casa Inter. Vista l’assenza di Pavard per infortunio, c’era un il timore di una piccola emergenza contro il Verona. Ma il tedesco sarà regolarmente in campo.