DIRETTA Barcellona-Inter, Thuram e Dumfries dal 1′: Formazioni UFFICIALI e Cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi affronta il Barcellona nell’andata delle semifinali di Champions League. Segui la Diretta Live del match

L’Inter è di scena sul campo del Barcellona in Catalogna in una gara valida come andata delle semifinali di Champions League. Una sfida tra due formazioni che stanno vivendo un periodo di forma diametralmente opposto che sarà diretta dall’arbitro francese Turpin.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi sono reduci da tre sconfitte di fila: le due in Serie A contro Bologna e Roma che hanno permesso al Napoli di operare il sorpasso in testa alla classifica e quella nel derby contro il Milan che è costata l’accesso alla finale di Coppa Italia. I meneghini, che sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato il Feyenoord e il Bayern Monaco, vogliono centrare un risultato positivo in trasferta per giocarsi la qualificazione nel ritorno davanti al proprio pubblico in programma martedì prossimo a San Siro. Dall’altra parte i blaugrana di Hansi Flick, che invece vengono da tre vittorie di fila tra la Liga e la finalissima di Coppa del Re contro il Real Madrid, hanno avuto la meglio sul Benfica agli ottavi e sul Borussia Dortmund ai quarti.

La partita sarà trasmessa in tv in chiaro sul Nove e sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi in diretta sulla app di Amazon Prime. L’ultimo precedente ufficiale su questo campo risale alla fase a gironi della Champions di due stagioni fa, quando la sfida terminò in pareggio per 3-3 per effetto della doppietta di Lewandowski ed i gol di Dembele, Barella, Lautaro Martinez e Gosens. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Montjuic’ tra Barcellona e Inter live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI BARCELLONA-INTER

BARCELLONA (4-3-3): Szczesny; Kounde, Cubarsí, Iñigo Martinez, Martin; De Jong, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. All.: Flick

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Inzaghi

ARBITRO: Turpin (FRA)