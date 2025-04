Inzaghi grato ai suoi: “Yamal fenomeno, Lautaro out martedì”

Contro Yamal e Rafihna l’Inter poteva finire con le ossa rotte, ma anche il Barcellona ha rischiato. Inzaghi analizza il 3-3 in Champions

La prima battuta di Simone Inzaghi ai microfoni di Prime è stata a proposito del fuorigioco fischiato a Mkhitaryan: “Non cambia niente quel fuorigioco, questi ragazzi sono stati fantastici”. Per il tecnico nerazzurro il sentimento dominante è la soddisfazione: “Abbiamo giocato un’ottima gara contro la squadra più forte del mondo“.

“Negli ultimi otto o nove anni non ho mai visto un giocatore come Yamal“, ha continuato l’allenatore nerazzurro. “Dovevamo triplicarlo e, così facendo, ovviamente si aprivano spazi da altre parti. Poi è calato e il nostro secondo tempo è stato di altissima qualità. La strategia del Barcellona è rischiosa ma paga: hanno fatto oltre 150 goal, hanno già vinto 2 trofei, sono in corsa per altri due. Per contro, la nostra partita è stata di altissimo livello“.

Riguardo all’infortunio di Lautaro, Inzaghi ha parlato di un “problemino“. “Lautaro veniva da 8 partite consecutive e si sa che c’è questo rischio. Non avevo Thuram, ci stavamo giocando tantissime partite importanti. Taremi veniva da un infortunio… Ma dobbiamo fare i complimenti a Taremi: è entrato molto bene. Speriamo di non perdere Lautaro ma ho qualche dubbio“.

Inzaghi elogia Yamal ma anche Taremi “Oggi è entrato bene“

“Perdere il capitano sarebbe dura“, ha detto poi il tecnico nerazzurro. Lautaro dovrebbe aver subito un risentimento al flessore… Sulla partita di Thuram, Inzaghi ha spiegato che il francese è entrato nella partita praticamente senza mai allenarsi con il pallone: “Marcus ha fatto un solo allenamento: non aveva mai fatto un tiro in porta prima del riscaldamento di stasera. Lui e Dumfries sono importantissimi per noi“.

In conferenza stampa, Inzaghi ha ringraziato di nuovo la squadra dicendo che giocare così a Barcellona lo rende orgoglioso. “Abbiamo affrontato la squadra più bella e offensiva del mondo, e c’è persino un pizzico di rammarico per il doppio vantaggio e il gol di Mkhitaryan. Potevamo anche vincere“.

Dopo Inzaghi ha parlato anche Sommer: “Alla fine il pareggio va bene. Avevamo preparato questa partita così, sapendo che il Barcellona fa un pressing altissimo e aggressivo. Sapevamo che avremmo dovuto subire qualche pressione. Abbiamo fatto 3 goal e ora giochiamo a San Siro, abbiamo i nostri tifosi. Abbiamo sempre bisogno del nostro ambiente“.

“Sarà difficilissimo recuperare Lautaro per martedì, per il ritorno“, ha aggiunto il tecnico. “La gente ha capito che contro la Roma abbiamo dato tutto e che abbiamo perso con episodi che non voglio neanche stare qui a commentare. Martedì giocheremo probabilmente senza il nostro capitano e sarà già quella una finale per noi“.

“A fine primo tempo abbiamo sistemato qualcosa. Dovevamo alzarci e marcare meglio Yamal. Chiaramente seduti al computer è molto più semplice… Yamal mi ha veramente impressionato. Poi è un po’ calato anche lui e non ci siamo aggiustati“.

Dumfries is back: “Infortunio duro ma ora tutto è possibile“

Il primo a parlare a fine gara ai microfoni di Prime Video è stato Denzel Dumfries: “Abbiamo fatto una bella partita”, ha detto l’olandese. “Dopo tre sconfitte, avete visto la vera Inter. Abbiamo giocato con il cuore e sono orgoglioso. Non è male il risultato. Personalmente avrei preferito vincere ma penso sia stata una buona partita. Ora è tutto aperto, vediamo a San Siro“.

“Sono contento di essere tornato: è stato un infortunio duro per me. Ora guardiamo avanti e sempre forza Inter. Tutto è possibile, siamo forti e dobbiamo dimostrarlo in ogni partita“, ha concluso l’eroe della gara.

Dopo Dumfries, è toccato a Bastoni. Anche il difensore ha detto che è stata una bella partita: “Loro hanno giocatori incredibili ma è bello confrontarsi con queste squadre. Ci sono state occasioni da entrambe le parti, ora dobbiamo riposare. Penso che sia la mia partita numero 57, può capitare una settimana brutta. Chiaramente ci dispiace per i tifosi, ma abbiamo fatto vedere che l’Inter c’è. Yamal è un giocatore incredibile, oggi è l’esterno più forte al mondo. Quando c’è da dire bravi agli avversari lo si fa… Sarà 50-50, è come se fosse 0-0. Sarà una partita secca e chi vince va in finale“.

🚨🎙️| Flick: “In Milan, we will play a final before the final.” #fcblive pic.twitter.com/YbBDrm3NDJ — BarçaTimes (@BarcaTimes) April 30, 2025

Mkhitaryan ha commentato il goal annullato per offside per un centimetro o giù di lì: “Penserò a quel goal annullato per tutta la vita. Potevamo andare in vantaggio, ma purtroppo era fuorigioco. Usciamo a testa alta. Speriamo di giocare bene anche al ritorno. Per noi è un momento difficile, c’è la stanchezza ma è l’ultima spinta, lo pensiamo dentro lo spogliatoio. Proviamo a fare il nostro meglio, stiamo soffrendo tutti per avere un risultato positivo. Il Barcellona è fortissimo, anche noi lo siamo. Ora dobbiamo recuperare bene“.

Flick a fine gara è stato molto chiaro sull’importanza del ritorno a Milano: “Giocheremo una finale prima della finale. Staresa bellissima partita. Sarà dura. “Avevano un vantaggio sui calci piazzati, con quattro o cinque giocatori alti, e ne hanno approfittato“.