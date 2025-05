Doppia squalifica ufficiale: saltano Inter-Verona

Zanetti farà a meno di due suoi calciatori contro l’Inter, causa squalifica. Occasione da tre punti per Inzaghi

All’indomani della semifinale d’andata di Champions League, l’Inter è chiamata a raccogliere le energie in vista della prossima partita di campionato contro il Verona.

Dimenticare le due sconfitte consecutive rimediate nei turni precedenti e ripartire con una vittoria sarà infatti fondamentale nella corsa a due con il Napoli di Antonio Conte, primissimo in classifica a poche giornate dalla fine delle ostilità.

Sulla carta, l’avversaria nerazzurra arriva a San Siro sfiduciata, perché reduce da una striscia di due sconfitte e tre pareggi nelle ultime cinque. Per l’occasione, oltretutto, Simone Inzaghi potrà approfittare del solito turnover parziale e far leva su due pesanti assenze tra le file del Verona.

Fuori Ghilardi e Coppola contro l’Inter, Verona in emergenza difensiva

Il tecnico Paolo Zanetti non potrà contare sull’apporto di Davide Ghilardi e Diego Coppola, squalificati in via ufficiale dal Giudice Sportivo a seguito delle sanzioni disciplinari ricevute nel corso di Verona-Cagliari.

Il primo perché destinatario di una espulsione diretta, mentre il secondo per aver raggiunto il limite di ammonizioni da diffidato.

Contro l’Inter, il Verona dovrà quindi rivoluzionare il proprio reparto difensivo. Vista anche l’indisponibilità di Paweł Dawidowicz, infortunatosi durante la partita contro la Roma di due sabati fa.

Fronte Inter, invece, nessuna squalifica all’attivo. Tutti i calciatori nerazzurri risponderanno alla chiamata di Inzaghi, compreso Marcus Thuram da poco rientrato dall’infortunio.