Ansia Dimarco, tifosi dell’Inter gelati

Il laterale mancino di Inzaghi continua ad essere nel taccuino di mercato della big: l’infortunio potrebbe dare il ‘la’ alla trattativa

Quattro gol e nove assist – solo relativamente alle cifre statistiche in campionato – la dicono lunga sulla sua importanza. Quando, nel periodo in cui tutti gli esterni titolari di Simone Inzaghi lamentavano un qualche problema fisico, era rimasto fuori per un paio di partite filate, è subito scattato l’allarme sulla corsia di sinistra: troppo importante il suo contributo nello sviluppo della manovra nerazzurra e nel disegno tattico del mister piacentino.

Reduce da un periodo non brillantissimo anche a causa di un recupero dal problema alla coscia che ha subìto qualche inaspettato intoppo, Federico Dimarco ha visto le stelle contro Yamine Lamal nella pazza serata di Barcellona. Pur avendo sofferto i colpi di genio e la classe del fenomeno spagnolo, l’ex Verona ha comunque tenuto botta finché ha potuto, sfiorando anche il gol ad inizio ripresa con un tiraccio di destro – non il suo piede preferito – finito alto sulla traversa.

Già nel mirino di diversi club inglesi e spagnoli, che si sono accorti di lui grazie alla splendida cavalcata europea dell’Inter, il milanese doc è uno degli intoccabili della rosa meneghina. Attenzione però all’entrata in scena, tra i club che hanno deciso di corteggiare il calciatore, di una big che solitamente, quando mette in agenda un profilo, arriva sempre a dama.

Mendy ko, il Real fa la spesa a Milano: Dimarco nel mirino

Già colpito dal grave infortunio occorso a David Alaba, e con Antonio Rudiger squalificato per 6 giornate dopo le folli proteste contro l’arbitro nella finale di Copa del Rey persa contro il Barcellona, il Real Madrid ha dovuto fare in conti con l’ennesimo stop di Ferland Mendy.

Il titolare della corsia di sinistra, al 17esimo infortunio in 6 stagioni alla ‘Casa Blanca‘, si è nuovamente fermato per la rottura del tendine prossimale del retto femorale nel quadricipite destro. Tradotto: stagione finita e arrivederci al prossimo anno. Sempre che la dirigenza merengue voglia ancora proseguire il rapporto col francese.

Già perché, al di là di una fragilità fisica evidente, il transalpino non ha quasi mai convinto del tutto nella pur lunga militanza tra le fila del blasonato club iberico. Florentino Perez e i suoi collaboratori hanno infatti seguito per diversi mesi – prima dell’infortunio che lo ha beffardamente colpito dopo il rinnovo contrattuale col Bayern – Alphonso Davies come erede di Mendy sulla fascia sinistra.

Naufragato l’acquisto del canadese, il sodalizio della Capitale avrebbe concentrato i suoi sforzi proprio su Dimarco, col sogno malcelato di strapparlo all’Inter addirittura prima del Mondiale per Club, nella finestra di mercato che la FIFA aprirà eccezionalmente dal 1 al 10 giugno. Molto difficile che Marotta si privi del suo gioiello prima dell’estate, quando comunque il Real, c’è da giurarci, tornerà alla carica. Un’offerta di 70 milioni potrebbe far vacillare il club di Oaktree.