Barcellona-Inter, infortunio Lautaro: l’esito degli esami

Il capitano nerazzurro si è fatto male mercoledì sera sul finire del primo tempo della sfida di Champions col Barcellona

L’Inter ha reso noto l’esito degli esami a cui si è sottoposto oggi Lautaro Martinez, infortunatosi mercoledì sera contro il Barcellona nel match valevole per l’andata delle semifinali di Champions.

Stamane si sono dunque svolti gli esami clinici e strumentali per il capitano dell’Inter Lautaro Martinez, a seguito dell’infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il campo in Catalogna a fine del primo tempo della semifinale di andata di Champions League. L’indagine svoltasi presso l’Istituto Humanitas di Rozzano ha evidenziato un’elongazione ai flessori della coscia sinistra.

L’Inter non dà dei tempi certi di recupero e fa sapere che le condizioni dell’attaccante saranno valutate giorno dopo giorno. La sensazione è che Lautaro foglia fare tutto il possibile per recuperare. Ma è difficile e rischioso. Per un infortunio del genere, i tempi minimi sono di una decina di giorni di stop. Quindi, oltre a saltare la sfida con l’Hellas Verona di domani dovrebbe essere indisponibile anche per il 6 maggio, giorno della partita al Meazza contro il Barcellona.

Nel caso in cui l’elongazione dovesse risultare di lieve entità, Lautaro potrebbe anche provare ad adottare una strategia più rischiosa. Per esempio, continuare con i trattamenti fino a domenica per poi forzare e tentare un’uscita per la rifinitura del lunedì. Il rischio è che il problema si trasformi in un risentimento più grave o addirittura in una lesione severa. A quel punto, la stagione del Toro sarebbe finita. E si potrebbe anche creare il presupposto per uno stop di mesi.

Lautaro prova il miracolo: vuole esserci contro i catalani

Una semifinale di Champions non capita tutti gli anni. Lautaro lo sa bene. Certo, sarebbe più saggio mettersi da subito l’anima in pace e non forzare i tempi, per evitare guai peggiori. Ma il Toro è un passionale e un attaccante da sempre votato al sacrificio per la maglia.

Ci sono elongazioni che permettono atteggiamenti meno prudenti: quei classici fastidi che si risolvono meglio correndo che stando a riposo. Bisogna dunque solo capire quali siano le sensazioni del capitano e se la sua volontà di giocare è giustificata da un fastidio gestibile e risolvibile.

Dopotutto parliamo di un giocatore che ha giocato per mesi per l’Inter su una caviglia disastrata e che poi ha affrontato il Mondiale con l’Argentina con le infiltrazioni. Ovviamente il Toro dovrà ascoltare anche il parere dello staff medico e di Inzaghi. Il discorso Scudetto non è del tutto chiuso… E Lautaro potrebbe tornare utile.

Tocca a Taremi?

Alla fine della semifinale di andata, Inzaghi si è speso in parole di incoraggiamento per Taremi, l’attaccante più deludente finora per l’Inter, anche più di Correa. “Voglio fare i miei complimenti a Taremi: è entrato in campo molto bene. Se Thuram non si fosse ripreso, Taremi sarebbe partito titolare. Thuram era esausto e abbiamo finito la partita con un solo attaccante“, ha spiegato Simone Inzaghi.

Contro il Verona, dovrebbero giocare Arnautovic e Correa in attacco. Se confermato, significherebbe che l’iraniano è già il prescelto per affiancare Thuram in Champions per il ritorno contro il Barcellona. All’andata, nei 45′ giocati, non si è comportato male: ha portato a termine 12 passaggi su 15, ha pulito un pallone su 2, ha vinto 3 contrasti su 4. Stesso score per i duelli aerei: 3 su 4.

L’iraniano si è dato da fare in costruzione e ha aiutato la squadra a salire. Ha partecipato anche al contropiede che ha dato il via al goal di Mkhitaryan, poi annullato per offside. Può fare ovviamente molto di più: deve tirare e deve provare a segnare.