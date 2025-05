Stangata UFFICIALE: 9 giornate di squalifica e addio Scudetto

Brutte notizie per quanto riguarda la lotta per il titolo. Per il giocatore è arrivata una maxi sanzione che rischia di condizionare la sua carriera

Siamo entrati nel rush finale in tutti i campionati. Il mese di maggio è quello decisivo per ogni squadra e un gesto molto banale e inutile rischia di condizionare la stagione del club. Il Giudice Sportivo non ha adottato alcuno sconto, ma è andato giù in modo molto duro nei confronti del giocatore sanzionandolo con ben 9 giornate di squalifica.

Uno stop lungo e che vuole rappresentare una sorta di messaggio anche in ottica futura. Un gesto simile sarà sanzionato sempre con una squalifica dura e che potrebbe condizionare molto la carriera. Per lui, quindi, niente spazio in queste ultime giornate e poi salterà anche parte della prossima stagione. Resta da capire se il club prenderà altri provvedimenti oppure deciderà di dare fiducia al giocatore consapevole che ha commesso una grave ingenuità.

Il gesto sanzionato

Il calcio è cambiato molto e, soprattutto a livello giovanile, si vedono molti episodi di violenza. In questo caso il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare in maniera importante uno schiaffetto sull’avanbraccio del guardalinee. Nove giornate di squalifica e il messaggio di abbassare obbligatoriamente i toni per non rischiare di trovarsi con uno stop che rischia di condizionare la sua carriera.

Cosa è successo in Napoli-Roma e cosa c’entra l’Inter

Il campionato Under 16 è entrato nel suo vivo e si stanno disputando i play-off Scudetto. L’Inter è in piena corsa per il titolo come la Roma. I giallorossi, però, dovranno fare a meno di Gioele Giammattei, uno dei talenti presenti a Trigoria. Il classe 2009 è stato protagonista di un gesto davvero ingenuo e che rischia di complicare la vita alla squadra capitolina.

Sul campo del Napoli ha prima reagito ad un fallo avversario rifilandogli uno schiaffetto sulla schiena. Un gesto non passato inosservato tanto che si è preso il rosso. Poi lo stesso gesto è stato ripetuto sull’avanbraccio dell’assistente e a questo punto è scattata la sanzione ancora più dura con ben nove giornate di squalifica.

Un passo falso che porta Giammattei a chiudere in anticipo la sua stagione e non è da escludere che questo in futuro possa condizionare la sua carriera. Parliamo di un classe 2009 destinato al professionismo e quanto successo contro il Napoli rischia di condizionare e non poco il suo futuro. E vedremo se la Roma prenderà ulteriori provvedimenti.