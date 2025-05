De Paul-Inter, ritorno di fiamma per 3 motivi: c’è lo scambio

Il futuro di Rodrigo De Paul potrebbe tornare a tingersi d’Italia, ma stavolta del nerazzurro dell’Inter: occhio allo scambio

L’Inter passerà da diversi cambiamenti la prossima estate con l’obiettivo di abbassare l’età media del gruppo e anche il monte ingaggi. Con maggiore libertà per l’investimento sui cartellini dei calciatori, l’intenzione di Oaktree resta comunque puntare su molti talenti in grado di rappresentare un asset del club nel medio o nel lungo periodo.

Marotta e Ausilio stanno già scandagliando il calciomercato alla ricerca dei nomi adeguati, ma allo stesso tempo sanno bene di dover formare il giusto big tra giovani e calciatori più esperti, in modo da non incidere troppo sui risultati della squadra e mantenere alta l’asticella su tutti gli obiettivi.

A centrocampo, per esempio, cambieranno molte cose. Tenendo conto dell’addio sempre più probabile di Asllani e che Mkhitaryan dovrebbe avere al massimo una o due stagioni nelle gambe, la dirigenza si è messa alla ricerca di una mezzala di primo livello – al netto dell’arrivo già chiuso di Sucic. Il nome giusto potrebbe essere quello di Rodrigo De Paul, una vera e propria occasione di mercato.

De Paul torna in auge per l’Inter: i tre motivi e lo scambio

Il primo motivo del pressing dell’Inter su De Paul è che la mezzala ha un contratto in scadenza a giugno 2026 e un rinnovo difficile con l’Atletico Madrid. Per questo, la sua cessione potrebbe concretizzarsi la prossima estate per una cifra al ribasso tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Allo stesso tempo, l’Inter ha necessità proprio di un calciatore con queste caratteristiche. Ha esperienza, ma ancora alcuni anni importanti nelle gambe, e qualità nel possesso palla, nel dribbling, ma anche al tiro. Nel contesto corale di Inzaghi sarebbe quasi perfetto.

La terza ragione è che è argentino, si integrerebbe alla perfezione in un gruppo in cui il leader è Lautaro Martinez e con Zanetti in società. L’operazione potrebbe anche decollare con uno scambio, visto che Simeone è anche un grande estimatore di Davide Frattesi. La mezzala italiana, però, ha una valutazione di almeno 40 milioni di euro, per cui in questo caso ci dovrebbe essere un conguaglio a favore dell’Inter.