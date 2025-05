Duello Inter-Juventus sul mercato: 30 milioni per riportarlo in Italia

Possibile sfida di mercato tra Inter e Juventus che potrebbero contendersi un ex Serie A. Costa almeno 30 milioni

Inter protagonista delle indiscrezioni di mercato anche nei giorni più importanti della stagione dei nerazzurri tra lotta Scudetto contro il Napoli e l’imminente semifinale di ritorno in Champions League con il Barcellona ospite a San Siro dopo il 3-3 dell’andata.

Proprio nel pre partita del match disputato contro i blaugrana al Montjuic, il presidente Beppe Marotta è tornato a parlare del mercato dell’Inter, ribadendo che il rafforzamento dell’organico passerà prima di tutto dall’acquisto di nuovi giocatori prevalentemente giovani e che possano diventare anche un asset patrimoniale per il club. Questa l’intenzione di fondo che non preclude comunque all’Inter anche l’opportunità di puntare su possibili occasioni di mercato che possano presentarsi nel corso della prossima estate.

Una di queste potrebbe arrivare proprio alla Spagna e si riferisce a un ex Serie A ovvero Rodrigo de Paul. Il centrocampista dell’Atletico Madrid non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza con i Colchoneros nel 2026 Al momento, la trattativa è in stallo, condizione che espone de Paul alle possibili pretendenti nonostante la volontà del calciatore sia quella di restare nel club che lo ha acquistato dall’Udinese nel 2021.

Rodrigo de Paul può lasciare l’Atletico Madrid: Inter e Juve sulle sue tracce

Alla stregua dell’Inter anche l’Atletico Madrid è intenzionato a rinnovare ulteriormente il suo organico nella prossima stagione. Indiscrezioni di stampa dalla Spagna riferiscono di un interessamento dei Colchoneros per Javi Guerra del Valencia e Enzo Barrenechea, l’ex Juve in prestito alla Real Sociedad dall’Aston Villa. A fare spazio a centrocampo ai nuovi acquisti potrebbe essere proprio de Paul. A 30 anni e con un solo anno di contratto, l’estate prossima può essere l’ultima per Atletico per monetizzare il più possibile dalla cessione dell’argentino, valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Sempre dalla Spagna arrivano conferme su un interessamento per de Paul da parte di Inter e Juventus, club che lo avevano già cercato quando militava nell’Udinese. Per i nerazzurri, un calciatore come l’argentino sarebbe l’ideale a centrocampo per esperienza e la possibilità di essere schierato anche da mezzala con una spiccata propensione negli inserimenti e all’assist. L’Inter potrebbe valutare un eventuale tentativo per de Paul in caso di addio di Mkhitaryan che deciderà a fine stagione se ritirarsi o meno o con l’eventuale cessione di Frattesi qualora quest’ultimo dovesse manifestare nuovamente l’intenzione di andare a giocare con più continuità altrove.

Oltre alle altre pretendenti che potrebbero tentare de Paul in caso di mancato rinnovo, un ostacolo per l’Inter sarà rappresentato anche dall’ingaggio del giocatore. Attualmente l’ex Udinese percepisce circa 7 milioni dall’Atletico Madrid, cifra che i nerazzurri potrebbero comunque liberare con gli addii a fine contratto di Arnautovic (3 milioni netti), Correa (3.5 milioni) e la possibile cessione di Taremi (3 milioni a stagione).