Psicosi Inter, altri due ‘infortuni’: subito fuori dal campo

L’Inter sta affrontando il Verona a San Siro: altri due ko hanno scatenato i tifosi, cosa sta succedendo dalla parte nerazzurra

Il Napoli ha vinto contro il Lecce e le speranze scudetto dell’Inter sono sempre più ridotte. Allo stesso tempo, c’è una partita contro il Verona da onorare, nonostante le tante seconde linee scelte da Simone Inzaghi per affrontare l’impegno di questa sera a Milano.

Asllani ha sbloccato subito la situazione battendo un bel calcio di rigore, da allora i meneghini hanno gestito mantenendo praticamente sempre il possesso del pallone. I tifosi, però, non riescono a staccare l’attenzione dalla partita di martedì contro il Barcellona, la semifinale di ritorno di Champions League.

Dopo aver visto Bisseck e Arnautovic a terra, Inzaghi in tribuna ha chiesto a Guarro e Palmeri di iniziare il riscaldamento. Entreranno loro al primo slot utile. #InterVerona — AIN (@AINgiocabile) May 3, 2025

In tanti hanno temuto per le condizioni di Yann Bisseck dopo un pestone molto doloroso subito da un avversario. Poco dopo anche Arnautovic è finito per terra dopo un intervento simile. Molti fan nerazzurri hanno scritto sui social di sostituirli subito per preservarli contro i blaugrana. Insomma, la testa non va via da lì nonostante ci sia un campionato ancora da onorare al meglio.