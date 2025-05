Zanetti ha trovato il nuovo difensore: pressing sulla big, c’è lo sconto

Javier Zanetti può aiutare ancora una volta l’Inter a chiudere un colpo: pressing sulla big, si chiude con lo sconto

L’Inter è totalmente concentrata sul finale di stagione nonostante la stanchezza, gli infortuni e un avversario molto forte come il Barcellona che si frappone tra i nerazzurri e la finale di Champions League. La dirigenza, però, inizia già a ragionare sul calciomercato alla ricerca di nomi importanti per rinforzare la rosa e non è un mistero che uno dei principali obiettivi sia l’arrivo di un nuovo centrale che potrebbe garantire fisicità e chiusure preziose.

Javier Zanetti nelle scorse settimane non ha nascosto di apprezzare particolarmente un profilo che oggi gioca in Premier League, ma che ha fatto bene in passato anche in Italia. Stiamo parlando di Cristian Romero, classe 1998 che non ha vissuto una stagione eccezionale al Tottenham, ma è perno dell’Argentina e ha caratteristiche ideali per eccellere in una difesa a tre.

D’altronde, nel sistema tattico di Simone Inzaghi può giocare tranquillamente sia come centrale di destra, sia a comandare il reparto, un po’ nel ruolo che ora sta occupando Francesco Acerbi. In più, rientrerebbe alla perfezione nel progetto di Oaktree visto che ha ancora 27 anni, nonostante sia da diversi anni sulla scena internazionale e abbia già accumulato parecchia esperienza.

Romero è un obiettivo dell’Inter in difesa: Zanetti aiuta l’affare

Romero ha mostrato tutte le sue qualità nell’ultima Copa America, ma anche in Europa League sta facendo molto bene. In Premier League, invece, il suo rendimento è stato piuttosto altalenante, anche perché il Tottenham ha faticato molto in difesa in questa stagione, piazzandosi nella parte destra della classifica.

La prospettiva di giocare la Champions League da protagonista potrebbe portare l’argentino a preferire il ritorno in Italia, stavolta con la maglia dell’Inter – le cose migliori le ha fatte vedere a Genova. Il problema principale è che ha un contratto in essere con i londinesi fino a giugno 2027 e il suo prezzo non è affatto basso.

La sua quotazione fino a poco tempo fa si aggirava sui 55 milioni di euro, oggi è decisamente più bassa. Servirà comunque una proposta importante, attorno ai 40 milioni di euro, e il pressing da parte del ragazzo per tentare di chiudere un affare che garantirebbe un altro nome di primo livello nella difesa di Simone Inzaghi. La mediazione di Javier Zanetti potrebbe essere decisiva per portare a termine l’affare.