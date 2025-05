Bye bye Inter: accordo col Chelsea, pagano la clausola

Blues pronti all’affondo per il cartellino del difensore olandese scuola Juventus, piacente anche all’Inter. Almeno 60 milioni di investimento

Il prossimo anno sarà quello della svolta, in casa Inter. Non sotto il profilo dei risultati, sebbene il sogno Triplete (non più raggiungibile in questa stagione) resti più vivo che mai, quanto piuttosto sotto quello strutturale.

Il club nerazzurro, infatti, è pronto a cambiar faccia. Almeno parzialmente, per venire incontro alle esigenze tattiche di Simone Inzaghi e far contenta anche la proprietà Oaktree, promotrice di un piano di ristrutturazione e svecchiamento dell’organico.

Oltre al reparto offensivo, la dirigenza capeggiata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio lavorerà con insistenza per limare le criticità in difesa. Come noto, sono diverse le alternative da cui si potrebbe attingere: Sam Beukema, Jaka Bijol, Koni De Winter oppure Isak Hien. Tutti afferenti al calcio di Serie A.

Sebbene più costosa, in aggiunta alle opzioni prima citate, l’Inter avrebbe preso in esame anche l’opzione Dean Huijsen, finito nuovamente nel mirino di un club italiano dopo il suo recente addio alla Juventus, ove è cresciuto calcisticamente.

Eppure per i nerazzurri potrebbe non esserci neppure tempo di valutare la bontà di un’operazione di acquisto, fra costi di gestione e promesse sul minutaggio. Perché il giovanissimo talento spagnolo, reduce da una stagione sensazionale fra le file del Bournemouth in Premier League, avrebbe ricevuto richieste di tutt’altra statura.

Parliamo di club dall’enorme potenziale economico: Liverpool, Arsenal e Real Madrid, ma soprattutto il Chelsea. Delle quattro, sono proprio i ‘Blues’ a vantare una posizione privilegiata. Ecco spiegato perché.

Huijsen solo un sogno per l’Inter, Chelsea pronto ad investire 60 milioni

Negli scorsi giorni, secondo le informazioni riportate dal quotidiano sportivo spagnolo ‘As’, Huijsen avrebbe accettato le promesse contrattuali offerte dal Chelsea per un eventuale trasferimento estivo.

Operazione che potrebbe concludersi a strettissimo giro di posta, se il club londinese dovesse effettivamente coprire il costo di 60 milioni di euro di clausola rescissoria presente all’interno dell’attuale contratto con le Cherries.

Per tutte le altre pretendenti, in caso di fumata bianca, non ci sarebbe nulla da fare. Florentino Perez, presidente del Real e connazionale del difensore, dovrebbe valutare altre opzioni per il reparto arretrato con un pizzico di rammarico. Mentre l’Inter, probabilmente la meno favorita nella contesa, dovrebbe necessariamente virare su una delle alternative abbordabili a cui si è fatto spesso riferimento in queste settimane di transizione.