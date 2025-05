Inter-Barcellona, formazione stravolta: “Marcatura a uomo su Yamal”

Inter-Barcellona è sempre più vicina e l’attenzione si sposta sulle probabili formazioni della partita: occhio al fenomeno Lamine Yamal

Ciò che è successo a Barcellona nel match di andata può dare chiare indicazioni anche per il ritorno. A meno di una settimana di distanza, entrambe le compagini cercheranno i giusti adattamenti per avere meno problemi dopo il pirotecnico 3-3 dell’andata, che però ha sotteso diversi errori.

Simone Inzaghi ha dichiarato che ci sono stati diversi errori e che ci sono margini di miglioramento per i suoi. Alla stessa maniera, Flick non ha alcuna intenzione di sottovalutare i nerazzurri, tanto che in conferenza stampa ha detto: “Ci adatteremo all’Inter”. Insomma, nessuna delle due squadre ha intenzione di stravolgere il suo stile di gioco, ma neanche di prestare il fianco ai punti di forza degli altri.

A San Siro bisognerà fare particolare attenzione a Lamine Yamal. Il fenomeno 17enne del Barcellona è stato praticamente incontenibile e ha messo in grande difficoltà Federico Dimarco per larghi tratti del match, segnando anche un gran gol. C’è chi vorrebbe un trattamento speciale per tentare di bloccare probabilmente il calciatore più forte al mondo in questo momento.

Marocchi stravolge l’Inter: la sua formazione per il Barcellona (e Yamal)

A ‘Sky Calcio Club’ hanno parlato parecchio di come l’Inter dovrebbe affrontare il Barcellona per tentare di limitare il miglior attacco del mondo, in particolare Lamine Yamal. L’ex calciatore Giancarlo Marocchi è sembrato un po’ una voce fuori dal coro.

Se gli altri ospiti presenti in studio non hanno dubbi sul fatto che si andrà con il 3-5-2, secondo lui l’Inter dovrebbe “giocare con il 5-4-1 con una marcatura a uomo di Darmian su Yamal“. Inoltre, ha detto di non fidarsi dei calciatori in dubbio e quindi non schiererebbe Lautaro Martinez, preferendo al suo posto la copertura di Frattesi.

In tanti gli fanno notare che bisogna comunque segnare per passare il turno, ma lui sottolinea che le cose potrebbero cambiare nel secondo tempo, ma partirebbe così. Le indicazioni della vigilia sono comunque piuttosto diverse: Inzaghi dovrebbe recuperare Lautaro già dal 1′ e schierarlo in coppia con Thuram. Pavard invece non ce la fa e va in panchina, al suo posto ancora Bisseck. Per il resto, si andrà con il consueto 3-5-2, con Dimarco confermato sulla fascia sinistra e chiamato a marcare Yamal. Sarà la scelta giusta?