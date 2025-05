Tegola Inter, si ferma Pavard: cosa è successo in allenamento

Non arrivano buone notizie sul fronte Pavard in vista di Inter-Barcellona: cosa è successo negli ultimi minuti in allenamento

La vigilia di Inter-Barcellona è caratterizzata dall’ansia di entrambe le parti per chi è ancora in dubbio in relazione alla sfida di San Siro, un appuntamento che vale un’intera stagione. Delle indicazioni importanti sono arrivate dall’allenamento che si è svolto oggi pomeriggio.

C’era grande attesa per capire come sarebbero stati gestiti Benjamin Pavard e Lautaro Martinez. Entrambi hanno inizialmente saltato il torello con il resto del gruppo, poi il programma prevedeva che entrambi avrebbero iniziato la preparazione con il resto della squadra, in preparazione a giocare dal primo minuto domani sera.

Il Toro è riuscito nell’intento e si è visto anche provare scatti e sterzate senza grossi problemi, testando di fatto la tenuta muscolare. Le cose, però, non sono andate nel migliore dei modi per Pavard.

Tegola Pavard: ancora dolore alla caviglia alla vigilia del Barcellona

L’ex Bayern Monaco ha iniziato il lavoro personalizzato, ma si è dovuto subito fermare. Il dolore alla caviglia dopo la distorsione continua a farsi sentire e non è affatto una buona notizia a 24 ore dalla sfida più importante dell’anno finora.

A questo punto, dovrebbe giocare Yann Bisseck come all’andata, e a concludere il terzetto di difesa ci saranno Acerbi e Bastoni. Pavard dovrebbe essere comunque convocato e andare in panchina. In ogni caso, le speranze non sono totalmente finite, visto che potrebbe essere rivalutato anche nel risveglio muscolare di domani. Ma le speranze ora iniziano a scemare.