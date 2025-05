Inter, così è Scudetto: “8 punti di penalizzazione al Napoli”

I tifosi continuano a dannarsi sui tanti episodi che sembrano aver penalizzato l’Inter nella corsa Scudetto

Non è il momento di continuare a concentrarsi sui “retropensieri” evocati da Antonio Conte, anche se la percezione dei supporter nerazzurri, al momento, è che l’Inter sia stata finora parecchio penalizzata. L’Inter ha abbandonato troppo presto le speranze di poter vincere il ventunesimo titolo di Serie A? Se lo ha fatto è per colpe proprie e non per responsabilità degli arbitri.

Dopo Bologna-Inter si continua però a parlare della rimessa laterale da cui è scaturito il goal decisivo di Orsolini. In quel caso, l’arbitro Colombo e i suoi assistenti non hanno corretto la posizione della rimessa, permettendo ai rossoblù di guadagnare più di dieci metri. Ma si tratta di un dettaglio. L’Inter avrebbe dovuto affrontare con spirito diverso la gara e cercare di passare in vantaggio prima di subire l’ultimo affondo del Bologna.

Ancora più discusso è stato l’arbitraggio di Inter-Roma. I tifosi avrebbero voluto che l’arbitro Fabbri assegnasse un rigore ai nerazzurri per l’evidente trattenuta di Ndicka su Bisseck. In questo caso specifico anche i vertici arbitrali hanno riconosciuto l’errore di Fabbri. E l’arbitro potrebbe essere escluso dalle designazioni per le prossime giornate.

Tifosi di Inter e Napoli continuano ad accusarsi sui social di essere rispettivamente favoriti da una gestione arbitrale non limpida. Il più delle volte il confronto è infruttuoso e puerile: un ottuso scontro di offese e pregiudizi. I supporter di Milan e Juve sembrano essersi già schierati da parte del Napoli: sperano che i partenopei vincano il loro quarto titolo e, in tal senso, paventano un intervento della famigerata “Marotta League”, ovvero del potere occulto attribuito al presidente nerazzurro sulla Lega e sui vertici arbitrari.

L’Inter spera ancora: lo Scudetto è possibile?

I nerazzurri sono ancora in corsa. Vincendo tutte le partite che restano e potendo sfruttare una caduta del Napoli, potrebbero anche puntare allo spareggio. Pensare ad altre vie è assurdo e squalificante. Eppure sono varie le voci su X che oggi mettono in guardia i tifosi del Napoli: c’è chi prevede che l’Inter possa tornare in corsa. Ovviamente, con slealtà.

Da notare la provocazione su X di un tifoso non certo interista in risposta al tweet di una tifosa dell’Inter che si era lamentata con l’arbitro Fabbri dopo durante Inter-Roma.

“Dai tranquilla tanto ora uscirà la penalizzazione per il caso Osimhen e al Napoli daranno 7/8 punti di penalizzazione e voi, come al solito, la sfangherete”. Tweet del genere sono numerosi.

Il cerchio si chiuderà quando arriverà la penalità per il Napoli,per il caso Osimen,e consegneranno un altro scudetto di cartone alle merde.

Perché così finirà.. — Filippo Balsamo (@FiliFuli) May 2, 2025

Manca ancora la decisione sul caso #Osimeh. Magari arriverà 15′ dopo la conclusione del campionato e punirà il #Napoli con una penalizzazione sufficiente a fare vincere il campionato a chi sarà arrivata seconda. Fantasie? Aspettiamo, ormai non c’è più nulla di cui stupirsi — Franco Cottini 🇮🇹 ⭐️⭐️⭐️🦓 (@fracot54) May 2, 2025

Occhio che questi sono capace di tutto

Visto come hanno gestito l’indagine Curva Nord , questa giustizia sportiva potrebbe nell’affare Osimen dare punti penalizzazione al Napoli e far vincere cosi lo scudetto all’Inter . Non mi sorprenderei ,non mi sorprendo piu’ di nulla pic.twitter.com/adH6SzvRvu — Boboj29 (@Boboj29) May 2, 2025

Dai tranquilla tanto ora uscirà la penalizzazione per il caso Hosimen e al napoli daranno 7/8 punti di penalizzazione e voi, come al solito, la sfangherete🤣🤣🤣 — nando6021 (@nando60211) April 28, 2025

Anche in Verona-Napoli sono arrivati altri episodi arbitrali controversi. Le polemiche in questo caso si sono levate per un rigore non concesso al Verona… Succede. Ma fossilizzarsi su questioni simili è tempo perso e fatica sprecata. Lo stesso vale per la penalizzazione del Napoli, che non ci sarà. La Juve subì la penalizzazione per aver truccato i bilanci e falsificato oggettivamente dei campionati facendo appunto ricorso a plusvalenze fittizie. Per il Napoli potrebbe esserci multe o altre sanzioni, ma di entità minore. Inoltre, un’eventuale penalizzazione sarebbe scontata nella prossima stagione.