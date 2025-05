Inter-Barcellona, un big si allena a parte: novità per Lautaro e Pavard

L’Inter è sul campo per la rifinitura prima di Inter-Barcellona: un big è a parte, le novità per Lautaro e Pavard

Manca sempre meno al fischio d’inizio della partita tra Inter e Barcellona, valida per e semifinali di ritorno in Champions League. Dopo il 3-3 dell’andata, i nerazzurri hanno bisogno di vincere per strappare il pass per la finale, ma hanno di fronte probabilmente la squadra migliore d’Europa in questo momento.

Per questo, ci sarà bisogno di tutti, anche di chi in questo momento non sta benissimo ed è in dubbio per la partita. L’allenamento di oggi pomeriggio sta dando indicazioni importanti in tal senso. Innanzitutto, c’è da registrare la sessione a parte rispetto al resto del gruppo per Davide Frattesi: la mezzala ha subito una botta e si sta allenando in palestra in via precauzionale. La sua presenza per il Barcellona non è comunque a rischio.

Gli aggiornamenti più importanti arrivano quindi sulle condizioni di Lautaro Martinez e Benjamin Pavard. Entrambi non hanno preso parte al torello con il resto della squadra, ma poi hanno lavorato in gruppo. Si tratta di un altro segnale positivo in vista della partita di San Siro, in cui entrambi saranno in campo dal primo minuto.

🐂 #Inter – Gli esercizi personalizzati di #LautaroMartinez, prima di rientrare in gruppo: scatti, slalom e cambi di direzione per il capitano nerazzurro #InterBarcelona 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/cWPrFjWzRG — Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 5, 2025

Certo, è ancora presto per averne la certezza: sarà fondamentale il risveglio muscolare di domani, in cui lo staff medico, insieme a Inzaghi e ai calciatori prenderanno la decisione definitiva. Ora, però, le speranze aumentano e il lavoro in gruppo era il passaggio fondamentale per pensare di essere in campo domani.