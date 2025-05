Addio Asllani, offerta confermata: le cifre della cessione | INTERLIVE

Il futuro di Kristjan Asllani resta in bilico sul calciomercato: pronta un’offerta seria per l’Inter, ecco le cifre per il suo addio

Una stagione che vale una notte. Tra poche ore l’Inter scenderà in campo contro il Barcellona, cercando di battere la squadra più forte al mondo in questo momento e centrare la finale di Champions League. L’impresa è molto complicata da realizzare e chi non ci sarà in campo, almeno dal primo minuto è Kristjan Asllani.

Il centrocampista albanese è stato uno degli uomini più criticati quest’anni. Le geometrie a centrocampo non sono mai mancate, ma neanche gli errori in fase di copertura e diverse partite al di sotto delle aspettative quando è stato chiamato a sostituire Hakan Calhanoglu. Contro il Verona, però, ci sono stati importanti segnali di risveglio.

Asllani ha segnato il rigore decisivo che è valso tre punti all’Inter ed è stato anche nominato Mvp della partita. Non basta a rivalutare una stagione da cui ci si aspettava la sua consacrazione, visti i tanti impegni e le opportunità che avrebbe avuto. La dirigenza non considera il calciatore da vendere a tutti i costi, ma la via dell’addio sembra ormai tracciata, con diverse offerte sul tavolo.

Asllani si avvicina all’addio: offerte da Premier e Liga

Secondo quanto risulta a Interlive.it, non mancano diversi interessamenti, pronti a tramutarsi in offerte la prossima estate, soprattutto dopo la fine del Mondiale per club. Rispetto a quanto si pensava qualche tempo fa, il campionato più interessato è la Premier League, dove diversi club stanno monitorando la situazione e preparano l’offerta giusta.

Anche in Liga, forse la lega che più si adatterebbe allo stile di gioco di Asllani, ci sono società pronte a farsi valere. In questo momento, invece, stanno scendendo le quotazioni della Serie A, anche se non bisogna trascurare la Fiorentina. L’ex Empoli ha una valutazione di partenza sui 30 milioni di euro, ma per 25 milioni l’Inter potrebbe cederlo.

In ogni caso, la situazione resta da monitorare per il prossimo futuro, dato che Asllani potrebbe rientrare in uno scambio per obiettivi sensibili dell’Inter. Il regista potrebbe rientrare in uno scambio con Udinese, Bologna o Torino. La notizia è che l’addio ora è sempre più vicino e pare sempre più complicato ricucire lo strappo.