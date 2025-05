Bomba da 115 milioni: affare clamoroso dell’Inter

Un mercato grandioso: i tifosi nerazzurri sperano in grandi colpi grazie al tesoro portato già in dote dalla Champions

Bello sognare, ma il vero supporter nerazzurro sa che è sempre meglio non illudersi… A fine stagione, l’Inter non affronterà soltanto gli impegni del Mondiale per Club ma anche un nuovo calciomercato. La speranza è che, dopo anni di investimenti ridotti e player-trading, il club nerazzurro possa alzare la testa e ricominciare a comportarsi da top club anche nel mercato.

Il campionato non è ancora finito e la Champions è in ballo, ma gli addetti ai lavori sono già da giorni alle prese con l’estenuante esercizio dialettico della valutazione della stagione dell’Inter. In tutto ciò, i dirigenti del club possono già tirare le somme. La semifinale di Champions League contro il Barcellona vale un sacco di soldi.

L’incasso previsto per la gara di ritorno supera i 13 milioni di euro: si tratta del miglior risultato di sempre per un match disputato in Italia. Ma il vero tesoro arriva dai ricavi totali della competizione. Sono 115,17 milioni gli euro già entrai nelle casse nerazzurre. E anche questo è un record. Una cifra mai raggiunta prima da un club italiano.

La finale potrebbe garantire altri 18 milioni, circa. Marotta non può più nascondersi. Il pareggio di bilancio, che per anni ha impedito all’Inter di investire seriamente sul mercato, oggi non è più un problema. Ma Oaktree riuscirà davvero a dare ai tifosi ciò che si aspettano? Sì, ci saranno meno vincoli rispetto al passato e non ci sarà più l’obbligo di vendere prima di acquistare, ma non è detto che la proprietà americana approverà strategie più coraggiose.

115 milioni dalla Champions: Marotta ora può spendere

Per ora, l’Inter ha già tirato fuori 14 milioni per assicurarsi il cartellino del croato Sucic. Bisognerà però spendere ancora per svecchiare la rosa senza indebolirla. Pare che i nerazzurri abbiano davvero intenzione di trattare l’ingaggio di Luis Henrique, che potrebbe costare sui 30 milioni. Servirà poi almeno un nuovo centrale di difesa e si valutano un paio di colpi in attacco.

Delle linee guida dettate da Oaktree ne abbiamo parlato già troppe volte. Gli americani vogliono giocatori giovani, non troppo costosi e dal valore destinato a crescere. Questa direzione preoccupa i tifosi che, invece, pensano che sia arrivato il momento per un grande colpo.

Probabilmente anche Inzaghi vorrebbe per la prima volta poter chiedere alla società un campione. La sensazione è che anche quest’estate Marotta continuerà a muoversi senza esagerare. Si continuerà dunque a gestire il budget disponibile con attenzione.

Nessuna illusione di grandezza

C’è da dire che gli ultimi grandi colpi all’Inter sono stati tutti deludenti. A parte Lukaku, il tifoso non può far altro che pensare a nomi come quelli di Kondobia, Joao Mario e Gabigol. La sostenibilità finora ha pagato. Conviene sul serio fare come Milan e Juve e poi trovarsi a dover rimpiangere ogni euro speso?

La Champions League ha arricchito l’Inter, ma è molto probabile che tutti i soldi entrati con la competizione non cambieranno radicalmente il futuro del club. Se crescita dev’essere è meglio evitare le fiammate improvvise e improduttive. Sognare va bene. Ma è meglio impegnarsi in sogni razionali.

L’Inter ha bisogno di due punte, di cui una subito arruolabile e una più giovane, anche per un discorso di liste. Ci vuole anche un esterno di riserva per Dimarco (e si ragione sul riscatto di Zalewski). Il nuovo centrocampista già è stato preso (Susic), ma potrebbe arrivarne un altro in caso di uscita di Mkhitaryan o di Zielinski. L’altro colpo già scritto è quello di un nuovo centrale difensivo. Ma tutto dipenderà comunque dal mercato e dalle cessioni.