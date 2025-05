24 milioni alla Lazio, l’Inter chiude l’affare a centrocampo

Altro affare in vista tra il club nerazzurro e i biancocelesti: il colpo in mezzo al campo, ecco tutti i dettagli

Dapprima, all’alba dell’avventura di Simone Inzaghi all’Inter, è stato Joaquìn Correa a stimolare la fantasia del tecnico piacentino, che non ha mai dimenticato i ragazzi allenati a Roma, molti dei quali cresciuti esponenzialmente proprio sotto la sua guida.

Al di là della poco felice scelta di rivolgersi alla sua ex squadra per rinforzare la rosa nerazzurra (l’esperienza di Correa a Milano è da definirsi semplicemente disastrosa), l’allenatore negli ultimi anni ha fatto altri tentativi, più o meno velati, più o meno espliciti, per portare all’ombra del Duomo un certo Ciro Immobile. O Manuel Lazzari. O perfino Sergej Milnkovic-Savic, pur nella quasi impossibilità di sostenere l’accoppiata costo del cartellino-ingaggio chiesto dal serbo, accasatosi poi all’Al Hilal in Arabia Saudita.

Nella stagione in corso, che vede i biancocelesti ancora in corsa per un posto in Champions League ma protagonisti di un girone d’andata trascorso quasi a braccetto con Inter, Napoli ed Atalanta, sono diversi gli uomini di Marco Baroni saliti alla ribalta grazie alle loro prestazioni.

Uno di questi, un carismatico centrocampista già idolo dei tifosi laziali e trascinatore in talune partite complicate per la Lazio, è stato messo nel mirino dal sempre attento Beppe Marotta.

Inter a tutta per Guendouzi: pronta un’offerta di 24 milioni?

Con la carta d’identità di Henrikh Mkhitaryan che dice ’36’ e il rendimento di Kristjan Asllani sempre al di sotto delle aspettative, la dirigenza e lo staff tecnico della Beneamata sentono come impellente la necessità di rinforzare il centrocampo con un colpo degno dei titolarissimi a cui sempre Inzaghi si affida.

Considerando che anche il destino di Piotr Zielinski, arrivato a costo zero la scorsa estate, sembra segnato (il polacco non fornito il contributo che ci si aspettasse), ecco che un nuovo arrivo nella linea mediana sembra davvero obbligatorio. Qualcuno sostiene addirittura prima del Mondiale per Club che prenderà il via a metà giugno.

Il profilo perfetto, per status e capacità, sembra essere quello di Mateo Guendouzi, il centrocampista francese ex Arsenal ed Olympique Marsiglia che soprattutto nell’annata in corso sta dimostrando tutto il suo valore.

Legato al club capitolino da un contratto in scadenza nel 2028, il giocatore, per quanto si trovi benissimo a Roma, non disdegnerebbe affatto giocare in una realtà dalle grandi ambizioni come quella nerazzurra. Il club di Oaktree potrebbe mettere sul piatto 24/25 milioni. Basteranno?