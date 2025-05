Partita dell’Inter rinviata: Scudetto e finale di Champions, cambia il calendario

Sole tre partite alla fine e tre punti di distacco fra Inter e Napoli, uno scenario ammette la possibilità di giocare l’ultima giornata in anticipo

Aver confezionato un risultato storico dopo una partita dalle emozioni infinite contro il Barcellona, consente all’Inter di Simone Inzaghi di accedere alla finalissima di Champions League, in programma il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera.

Nell’attesa di conoscere la contendente al trofeo, che salterà fuori dalla seconda semifinale conclusiva fra PSG e Arsenal di questa sera, i nerazzurri potranno concentrarsi alle ultime tre partite del campionato di Serie A nella speranza di fare uno sgambetto poco gradito al Napoli di Antonio Conte, in vantaggio di sole tre lunghezze in classifica.

L’Inter, nello specifico, se la vedrà con fuori casa con il Torino questa domenica 11 maggio (di pomeriggio, ndr), poi contro la Lazio a San Siro il prossimo 18 maggio ed infine contro il Como, nella cornice lacustre, il 25 maggio.

In queste ultime due circostanze, il fischio d’inizio è previsto in contemporanea con quello delle partite in cui sarà coinvolto il Napoli, per garantire la massima equità e ridurre al minimo possibili condizionamenti psicologici dai risultati degli altri campi. Al netto di una grande, significativa eccezione.

Ultima giornata in anticipo ed ipotesi spareggio fra Inter e Napoli, in caso di parità

Nel caso in cui Inter e Napoli dovessero infatti mantenere vivo il distacco di tre punti finora accumulato in classifica sino all’ultima giornata, le due partite conclusive di campionato Como-Inter e Napoli-Cagliari potrebbero essere anticipate al venerdì, 23 maggio, per due motivazioni.

Anzitutto, l’anticipo permetterebbe all’Inter di disporre di otto giorni di riposo in vista della finale di Champions League. Un fattore fondamentale, finalizzato al totale recupero delle energie che son spesso venute meno proprio a causa dell’aumento degli impegni ufficiali stagionali.

In secondo luogo, laddove quello stesso distacco si fosse ridotto fino a scomparire e dunque Inter e Napoli dovessero concludere la stagione a pari punti, si aprirebbe lo scenario dello spareggio, da incastrare a puntino nell’ancora fitto calendario.

L’ipotesi, decisamente meno favorevole ai nerazzurri perché contrastante con quanto detto poc’anzi, prevedrebbe lo scontro diretto fra il 26 ed il 27 maggio prossimi.

La decisione finale, in ogni caso, spetterebbe alla Lega Serie A che si riserverà la facoltà di valutare la situazione man mano che ci si avvicinerà alla finestra temporale dedicata, sulla base dei risultati delle ultime tre giornate di campionato.