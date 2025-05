Maxi rissa nell’ultimo Inter-Milan: UFFICIALE 12 giornate di Squalifica

Sei calciatori sospesi dal Giudice Sportivo dopo il derby Under-16 della scorsa domenica, parentesi tristissima del calcio giovanile meneghino

Da che mondo è mondo, il derby della Madonnina fra Inter e Milan è scenario di risultati incredibili. Talvolta, però, vengono pagati a caro prezzo dagli animi incandescenti dei rispettivi protagonisti.

Anche alcuni degli ultimi disputati, del resto, non sono stati esenti da battibecchi, spintoni e risse di modesta entità. Vedi l’accesa rivalità lungo la corsia esterna fra Denzel Dumfries e Theo Hernandez, culminata spesso con il fioccare di qualche cartellino di troppo. Spesso e volentieri, di colore rosso.

Ad aver fatto notizia, stavolta, è stato il derby giocato fra le formazioni under-16 delle due rivali meneghine la scorsa domenica, valevole per l’ottavo di finale di ritorno dei playoff del campionato nazionale della medesima categoria giovanile.

Al termine della partita terminata sullo 0-1 in favore dei rossoneri, comunque eliminati dalla competizione per il fattore campo, i giocatori di entrambe le squadre hanno dato sfogo alla tensione attraverso espressioni offensive, pugni e calci vicendevoli, in una bolgia senza fine che ha addirittura coinvolto i genitori dei ragazzi sugli spalti poco dopo il loro rientro negli spogliatoi.

Spintoni e calci, sei squalificati dopo il derby under-16 fra Inter e Milan

L’intervento degli steward già presenti all’interno dell’impianto è stato decisivo per placare gli animi dei presenti, appena un attimo prima che il tutto venisse segnalato alle forze dell’ordine. Eppure a nulla è servito per esentare l’arbitro dal segnalare i nomi dei colpevoli all’interno del proprio rapporto di gara.

A distanza di pochi giorni dall’accaduto, come prevedibile, sono fioccate le sanzioni da parte del Giudice Sportivo di stanza. Questo l’elenco degli squalificati, in via ufficiale: