Finale e addio certo, vuole salutare di nuovo l’Inter con la coppa

Le ultime di calciomercato mettono in evidenza il probabile addio ai nerazzurri al termine della stagione. Tutti i dettagli

Un finale di stagione al cardiopalma per l’Inter di Simone Inzaghi, ancora in lotta su due fronti. Se lo Scudetto sembra però viaggiare spedito in direzione Napoli, d’altro canto il sogno del popolo nerazzurro – quello proibito per molti – quest’anno potrebbe davvero avverarsi.

Sarà l’Allianz Arena il teatro di una serata speciale e carica di significato per gli interisti. Simone Inzaghi si gioca la sua seconda finale di Champions League in tre anni: la speranza è che l’epilogo stavolta sia diverso rispetto alla sconfitta incassata nell’estate 2023 con il Manchester City.

Davanti vi sarà il PSG, un club ricco e affamato che la Champions non l’ha mai vinta nonostante investimenti da capogiro fatti stagione dopo stagione. Nel frattempo, lato nerazzurro, c’è una pista proprio in sede di mercato che potrebbe ad un curioso déjà-vu i tifosi interisti.

Champions e addio: l’addio all’Inter si ripete

Durante l’estate sarà chiaramente cruciale la prossima sessione di calciomercato, lo sa bene Marotta che in realtà sta già facendo i conti con nomi in entrata ma soprattutto in uscita. Ed è qui che la storia può ripetersi.

L’attacco è certamente il reparto sul quale la dirigenza di Viale della Liberazione ha intenzione di lavorare con maggiore impegno, dal momento che è prevista una vera e propria rivoluzione. Oltre a Joaquin Correa già certo di lasciare a parametro zero e con ogni probabilità Mehdi Taremi, che ha deluso e potrebbe finire in Arabia Saudita, si fa largo con corposa certezza pure la partenza di Marko Arnautovic.

Il nazionale austriaco ha vissuto fino a questo momento un finale di stagione più che positivo, riscattando parte dei mesi nei quali non aveva propriamente dato una grossa mano a Simone Inzaghi, anche a causa degli infortuni. Il 36enne di Vienna non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza tra poco più di un mese e mezzo.

Arnautovic-Inter, la storia si ripete?

Con grande scaramanzia i tifosi dell’Inter sperano che Arnautovic possa rivelarsi un talismano, un portafortuna che effettivamente potrebbe aiutare anche con scaramanzia a superare il PSG il prossimo 31 maggio. Ma come?

Esattamente quindici anni fa l’Inter viveva il sogno più grande della sua storia, quel Triplete che vide Josè Mourinho come condottiero di una squadra risultata più e più volte imbattibile. Era la stagione 2009/2010 e Marko Arnautovic fece parte di quello straordinario gruppo: sono un anno in prestito all’Inter prima di laurearsi campione d’Europa e tornare al Twente.

Ora la storia può venire scritta nella stessa maniera, proprio Arnautovic ormai da tempo convintosi nel lasciare la società nerazzurra da svincolato vuole tornare a vivere quella gioia. Sarebbe clamoroso, sarebbe speciale. Per l’Inter e per Marko, scaramanzie a parte, il miglior modo per dirsi addio ancora una volta.