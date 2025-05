Infortunio per Mkhitaryan: le ultime in vista di PSG-Inter

Le condizioni di Mkhitaryan non preoccupano ma filtra massima cautela all’interno dello spogliatoio nerazzurro

L’Inter ha potuto blindare l’accesso alla seconda finale di Champions League in tre anni facendo leva su carattere, qualità ed un enorme dispendio energetico.

Tanto grande, quest’ultimo, da aver prosciugato buona parte dei protagonisti visti in campo contro il Barcellona nell’ultima semifinale giocata a San Siro. All’interno di questa larga cerchia spunta anche Henrikh Mkhitaryan.

Il centrocampista armeno, come sempre prezioso in ogni fase di gioco, avrebbe lasciato il terreno di gioco dell’impianto di casa con un affaticamento muscolare di lieve entità, acuitosi a margine delle ultimissime sessioni di allenamento di preparazione in vista della prossima partita di campionato contro il Torino.

La situazione, seppur non reputata di grave entità dallo staff medico nerazzurro, ha costretto i preparatori atletici di Simone Inzaghi a creare un piano ad hoc da sottoporre a Mkhitaryan nel corso della seduta odierna alla Pinetina.

Mkhitaryan a riposo contro il Torino, out Lautaro: missione recupero per la finale di Champions

Esenti dai lavori di gruppo, assieme all’ex Roma, anche Davide Frattesi a causa del risentimento all’addome e Lautaro Martinez, fermato dall’elongazione dei flessori della coscia sinistra.

L’obiettivo, adesso, è lavorare con cautela per far sì che ciascuno degli uomini di Inzaghi possa tornare a disposizione per la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain di fine mese a Monaco.

Pertanto, sulla base degli ultimi aggiornamenti, Mkhitaryan non partirà titolare contro i granata domenica e potrebbe esser risparmiato per l’intera durata della partita, salvo apparire nei minuti finali laddove la condizione dovesse permetterlo.

Lautaro, invece, non dovrebbe proprio esser convocato ed il suo impiego dovrebbe ridursi al minimo sindacale nelle ultime tre uscite di campionato, compresa quella di maggior interesse con la Lazio.