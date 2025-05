Stop Lautaro: ‘allarme’ Inter per la finale Champions

Pochi dubbi: Lautaro Martinez non ci sarà. Lo sforzo per esserci contro il Barcellona costringerà il capitano a fermarsi

Ha fatto l’impossibile per poter essere in campo e aiutare la squadra. Dopo l’elongazione, è riuscito a rimettersi in piedi in meno di una settimana e a incidere in una semifinale di Champions League con un goal e un rigore procurato. Lo ha confessato lui stesso: ha pianto dopo l’infortunio nell’andata che si è giocata a Barcellona, spaventato dalla possibilità di non poter aiutare i compagni in un momento così delicato.

Ora l’Inter celebra il suo capitano, Lautaro Martinez, e si prepara alla finale di Monaco contro il PSG. L’avversario è assai temibile: dopo aver battuto l’Arsenal per 2-1 mercoledì sera, il club parigino si è infatti è qualificato per la seconda finale di Champions League della sua storia.

Sabato 31 maggio l’Inter dovrà affrontare a Monaco di Baviera una squadra forte, piena di campioni, ben messa in campo e attualmente in uno stato di forma fisica e mentale brillante. Per competere, Inzaghi avrà bisogno di tutti i suoi campioni, a partire da Lautaro Martinez, l’uomo che in questa edizione di Champions ha già segnato 9 goal.

Lautaro da gestire in vista della finale di fine mese

L’attaccante nerazzurro sarà out col Torino. Dopodiché, la sua presenza in campo in campionato sarà attentamente dosata da Inzaghi in vista della finale di Champions. Dovrà innanzitutto curare meglio l’infortunio che ha cercato di bypassare per essere in campo al Meazza contro il Barcellona e poi dovrà preservarsi per arrivare al meglio all’appuntamento più importante della stagione.

Rischiare in vista della finale di Champions League sarebbe assurdo. E lo stesso vale anche per coloro che in questi giorni hanno stretto i denti e giocato di più. Contro il Torino Inzaghi potrebbe concedere un turno di stop persino a Sommer, riproponendo in porta Josep Martinez. In difesa potrebbero essere chiamati in causa Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto.

Darmian dovrebbe essere preferito a Dumfries sulla destra. A sinistra è probabile che parta Zalewski dal 1′. A centrocampo, dopo le grandi fatiche di Champions, le scelte potrebbero essere obbligate: Frattesi, Asllani e Zielinski dovrebbero essere schierati al posto di Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco, per due maglie se la giocano Taremi, Arnautovic e Correa.

Poi dipenderà dalle sensazioni di ognuno dei giocatori. A livello precauzionale, oltre a Lautaro, contro il Torino, dovrebbero rimanere fuori anche Thuram e Dumfries, cioè i giocatori che hanno accelerato i loro recuperi per giocare col Barça. Anche Pavard dovrebbe continuare il suo iter di reinserimento dopo la distorsione, senza forzare. Serve riposo anche per Acerbi e Barella.

Tre sfide in campionato: devo giocare le riserve?

Il Torino, in vista del match contro i nerazzurri, dovrebbe partire senza Ricci, ancora alle prese con le conseguenze di una tendinopatia rotulea. Recuperato invece Nikola Vlasic. Ci sarà anche Valentino Lazaro, che torna dopo il turno di squalifica.

Se contro il Toro il turnover sarà una scelta obbligata per Inzaghi, non è detto che anche contro la Lazio, nell’appuntamento previsto per domenica 18, l’allenatore decida di far giocare le seconde linee. Tenere fermi troppo a lungo i titolari potrebbe essere rischioso dal punto di vista atletico e mentale. Il 25 maggio c’è poi la partita in trasferta contro il Como, dove avrà più senso pensare a delle rotazioni. Poi il 31 ci sarà la finale di Champions.

Un eventuale spareggio contro il Napoli potrebbe essere incastrato fra l’impegno contro i lariani e la finale di Champions. E sarebbe un ulteriore problema per l’Inter. Arrivati a questo punto, il dover pensare anche allo Scudetto è quasi un peso.