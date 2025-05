Inter-Barcellona, furia Acerbi: c’è il VIDEO che lo incastra!

Un goal al 93′ e non solo: il centrale nerazzurro è stato uno dei grandi protagonisti della sfida contro il Barcellona

I media internazionali non smettono di parlare di Francesco Acerbi, ripercorrendo la sua storia personale (la perdita del padre, la depressione, il tumore, il recupero, la risata in Lazio-Milan, l’addio al veleno con la Lazio, la rinascita all’Inter) e celebrando la sua grande partita contro i catalani.

Si discute anche di tre episodi disciplinari. I tifosi del Barcellona lo accusano di toccato la palla con il braccio in area e di aver per tre volte spinto Pedri in area, senza essere stato sanzionato dall’arbitro o dalla VAR. C’è poi la questione dello sputo. Durante il ritorno della semifinale di Champions League Acerbi aveva protestato dopo il 2-0 dell’Inter segnato da Calhanoglu su rigore.

Sul tocco di braccio, l’arbitro ha atteso chiarimenti da parte della VAR. E non ci sono prove che Acerbi abbia toccato il pallone di braccio: dalle inquadrature lo tocca con la spalla. Inoltre,

Acerbi stava esultando il goal, ed è passato accanto a Inigo Martinez, senza dirgli nulla di particolare o indispettirlo con un’esultanza provocatoria. Lo spagnolo ha però reagito scompostamente, come lui stesso ha ammesso a fine gara. Secondo Martinez, Acerbi lo avrebbe provocato e lui avrebbe risposto in modo istintivo, ma senza spuntare nella sua direzione. Si è comunque scusato e ha aggiunto di essere sicuro di non avergli sputato addosso.

“Se ho sputato?“, ha dichiarato il difensore catalano a fine match. “Mi stava festeggiando il goal in faccia, ma non ho sputato. La mia reazione non era giustificata… Era a un metro di distanza. Altrimenti, l’arbitro mi avrebbe espulso. Sono stato troppo istintivo“.

Le immagini hanno chiarito che la cosa è andata diversamente: Martinez ha proprio sputato contro Acerbi. L’arbitro Marciniak e il VAR, nonostante le proteste dell’Inter, hanno lasciato correre. Acerbi, in partita, è stato addirittura trattenuto dai compagni, per evitare ulteriori scontri.

C’è il video: lo sputo di Martinez ad Acerbi

C’è da recriminare? Alla fine, Acerbi si è preso la propria rivincita nel modo più bello possibile, segnando il goal che ha portato l’Inter in parità, in una gara poi finita con il passaggio del turno.

Quindi è già stata smentita la bugia di Inigo Martinez: lo sputo contro Acerbi è chiarissimo. Dapprima sono state mostrate immagini dove Martinez era di spalle, e dunque non era possibile capire dove guardasse e se avesse effettivamente sputato…

Yes. A red card wasn’t given to Inigo Martínez after he spat on Acerbi; an act that, according to the rulebook, is a serious and flagrant offense warranting an immediate straight red. VAR did not even intervene. pic.twitter.com/Cl3AEyCdWu — Did FC Barcelona rob a team today? (@DidUKnow_Futbol) May 6, 2025

Poi, sui social, sono spuntati vari video con nuove inquadrature che sottolineano il brutto gesto del difensore centrale del Barcellona nei confronti dell’interista. Ecco il video incriminante, apparso prima su TikTok, e poi condiviso più volte su X da vari utenti.

¿Cómo es posible que esto no fuera expulsión? El escupitajo de Íñigo Martínez es bastante claro.pic.twitter.com/SjoT8HXM8A — Iván (@IvaanBlanco26) May 9, 2025

Della partita, però, vogliamo ricordare altre immagini. Queste: