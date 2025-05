L’Inter vende Bisseck, Fabrizio Romano: “Arrivata la telefonata”

Situazione di mercato in divenire per il centrale difensivo nerazzurro Bisseck, almeno un paio di interessamenti da big europee

Prelevato dall’Aarhus per una manciata di milioni ma con grandi aspettative per il futuro, degne della sua imponente stazza, Yann Bisseck è cresciuto così tanto sotto la guida di Simone Inzaghi da esser divenuto per il tecnico piacentino un punto di riferimento importante all’interno del reparto arretrato.

Soprattutto in quelle circostanze in cui il ruolo di braccetto destro, per motivazioni di carattere fisico oppure tecnico, non è stato occupato dal collega Benjamin Pavard.

Il colosso tedesco, fresco anche di convocazione nella Nazionale maggiore e con ulteriori margini di crescita, ha catturato col tempo le attenzioni di molte realtà internazionali di rilievo, ora disposte a muovere passi importanti nei suoi confronti in vista della nuova stagione. Anche l’Inter, dal canto suo, osserva con attenzione e pacato interesse nella speranza di racimolare, se possibile, una buona plusvalenza.

“Non è una situazione preoccupante per l’Inter. Bisseck ha rinnovato il contratto qualche mese fa, questo vuol dire che il club è felice di averlo in squadra“, ha ammesso il giornalista Fabrizio Romano nel corso del suo intervento per il podcast ‘Here We Go’, prima di fare un’altra essenziale rivelazione.

Bisseck osservato speciale in Europa, per l’Inter vale 40 milioni: “Situazione da monitorare”

Romano ha precisato che il nome del roccioso difensore tedesco resta in balia delle valutazioni di molti altri club, nonostante la momentanea blindatura nerazzurra.

“Da quello che so, alcune realtà inglesi e tedesche hanno iniziato a monitorare le prestazioni di Bisseck più da vicino. Del resto, può ricoprire diversi ruoli all’occorrenza”, si riporta.

“L’Inter ha già ricevuto qualche telefonata per lui e nel caso in cui dovessero arrivare buone proposte sul mercato, sarà una situazione da tenere d’occhio”, ha infine concluso Romano. Lasciando intendere che non sarebbe da escludere affatto una cessione, al giusto prezzo.

Per l’Inter, Bisseck vale almeno 40 milioni di euro. Una netta plusvalenza che, come raccontato in precedenza da ‘interlive.it‘, sarebbe anzi sufficiente a spezzare la morsa di Inzaghi sul proprio calciatore in vista della prossima stagione sportiva.

Al suo posto, eventualmente, potrebbero esser prese in considerazione alternative più giovani che richiamino a quanto fatto dal duo Marotta-Ausilio due anni fa.