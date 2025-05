Serie A ribaltata a 3 giornate dalla fine: “Penalizzazione per il caso Osimhen”

Mancano ormai 270 minuti al termine della stagione e la classifica potrebbe essere stravolta improvvisamente: l’annuncio sulla vicenda del nigeriano

La parola fine sulla vicendà ultrà non interrompe le polemiche e non scaccia via le ipotesi di una classifica stravolta. In questi ultimi giorni è tornata a far discutere, almeno sui social, la questione Osimhen. Il trasferimento del nigeriano è ormai da tempo sotto la lente d’ingrandimento della giustizia sportiva e il rinvio a giudizio di De Laurentiis apre alla possibilità di conseguenze a livello del club partenopeo.

Una situazione che tiene banco anche in chiave classifica. Il rischio di una graduatoria stravolta per il caso Osimhen esiste anche se molto remoto. Nelle ultime ore il dibattito si è riaperto sui social e sono molti i tifosi che hanno rilanciato il tema. Resta da capire cosa deciderà la Procura sportiva.

Il caso Osimhen

Il caso Osimhen tiene banco ormai da diverso tempo. Il Napoli è finito nel mirino della Procura giudiziaria e sportiva per le presunte plusvalenze fatte con l’affare del nigeriano. Una cosa molto simile a quanto successo con la Juventus in passato e che ha portato i bianconeri ad essere penalizzati.

La polemica sui social sul caso Osimhen

Il tema Osimhen continua a tenere banco sui social. In molti si attendono una penalizzazione cje stravolgerebbe la classifica, ma si tratta di una vicenda che potrebbe non essere risolta anche questo campionato.

Intanto, però, la discussione sui social si è accesa. Un certo Giovy, tifoso juventino, su Trends ha evidenziato, ritornando sulla questione ultras, come “il patteggiamento implicava ammissione di colpa!!! Dal primo maggio 2025 lo stesso PATTEGGIAMENTO è diventato sinonimo di non colpevolezza. Pensate ancora che prima o poi a questi gli faranno qualcosa?!?“.

“Non poteva essere altrimenti – ha risposto Guido – le altre società dovrebbero impugnare la sentenza e snobbare il campionato. Ai napoletani dico di fare attenzione perché se vincono il campionato arriveranno i punti di penalità per il caso Osimhen. Il tutto per il secondo cartone”.

Il rischio penalizzazione per il Napoli

Il Napoli rischia una penalizzazione, ma parliamo di un qualcosa di molto remoto almeno per il campionato in corso. La questione Osimhen si sta prolungando e quindi le possibilità che la decisione venga presa in ottica prossima stagione è una ipotesi da tenere in considerazione.