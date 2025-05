Inter-Bayern, effetto domino in attacco: Marotta vuole un top player

Inter e Bayern Monaco potrebbero tornare a essere grandi protagoniste in sede di calciomercato: Marotta tenta il top player

Le grandi emozioni della Champions League hanno portato Inter e Bayern Monaco a sfidarsi in un match senza esclusione di colpi e in cui alla fine hanno avuto la meglio i nerazzurri. I confronti e gli intrecci, però, sono pronti ad animare le due big anche sul calciomercato, a caccia dei colpi giusti per migliorare la squadra.

Tutto in questo caso parte addirittura da un profilo che gioca in Germania, ma al Bayer Leverkusen. Per Florian Wirtz, uno dei migliori talenti di Germania, sembra arrivato il momento di fare lo step successivo e andare in una delle principali big europee. Inizialmente sembrava che la destinazione ideale fosse il Real Madrid, ma negli ultimi giorni sta avendo la meglio il Bayern Monaco.

Il trasferimento è sempre più vicino per diverse decine di milioni e potrebbe avere come diretta conseguenza un effetto domino che riguarda anche l’Inter.

L’Inter ci prova per Coman: occasione in attacco

La grande concorrenza che potrebbe esserci in casa Bayern in attacco sta portando un campione come Kingsley Coman a dire addio. In Italia lo conosciamo bene e lo conosce bene anche Beppe Marotta per il percorso comune alla Juventus. Ora i due potrebbero ricongiungersi, stavolta all’Inter.

L’attaccante francese ha già fatto capire che andrà via a fine stagione e per i nerazzurri potrebbe essere un colpo di primo piano in attacco. Certo, bisogna ancora verificare l’ingaggio richiesto e se l’Inter riuscirà a soddisfare le sue richieste, ma l’idea di inserire in rosa un talento con le sue caratteristiche intriga, anche se non è più giovanissimo.

Infine, attenzione anche all’ampia concorrenza dall’Arabia Saudita, che è pronta a tentare il ragazzo con un’offerta davvero importante. Insomma, la strada è in salita, ma Marotta ora può provarci.