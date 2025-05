Inzaghi lo vuole, Marotta dà l’ok: l’Inter chiude il colpo a soli 20 milioni

Il tecnico nerazzurro vuole più potere sul mercato. Il fondo Oaktree potrebbe accontentarlo per premiare il suo cammino in Champions

Simone Inzaghi è pronto a legarsi all’Inter con un nuovo contratto, posticipando l’attuale scadenza prevista nel 2026 di uno o due anni. Come vi abbiamo raccontato più volte, per la fumata bianca e la firma non sarà decisivo solo il ritocco dello stipendio rispetto agli attuali 6,5 milioni di euro bonus compresi. Il tecnico piacentino vuole avere maggiore voce in capitolo sulle strategie di calciomercato.

Sbarcato ad Appiano Gentile nell’estate di quattro anni fa come uno ‘Yes Man’ che aveva fatto abbastanza bene alla Lazio, ma che aveva ancora tutto da dimostrare, Inzaghi adesso ha un profilo molto più internazionale grazie ai risultati ottenuti in Champions League. Non è un caso che su di lui abbiano messo gli occhi diversi club della Premier inglese e che i sauditi dell’Al Hilal siano disposti a ricoprirlo d’oro per portarlo in Arabia.

Ma la sua volontà è quella di restare a Milano, dove ha instaurato un rapporto ottimo con i calciatori, i tifosi e la dirigenza. Se prima la domanda era: ‘Inzaghi è all’altezza dell’Inter?‘, adesso ci si chiede piuttosto se l’Inter sia al passo con le ambizioni di Inzaghi. Tradotto: puntare sempre al massimo come fanno i top club europei. Il fondo Oaktree sembra intenzionato a investire, anche grazie agli introiti di questa stagione, e potrebbe regalargli un calciatore in estate per premiarlo.

Calciomercato Inter, Inzaghi vuole Asensio: ecco perché può essere la volta buona

Il giocatore chiesto da Inzaghi a Marotta risponde al nome di Marco Asensio. Era l’estate del 2018 quando per la prima volta il suo nome fu accostato all’Inter: il presidente era ancora Thohir e in panchina sedeva Spalletti. Il 29enne fantasista spagnolo rimase al Real Madrid, da cui si è separato soltanto nel 2023 da svincolato per accasarsi al Paris Saint-Germain.

Lì il rapporto con Luis Enrique non è mai sbocciato e lo scorso gennaio è stato ceduto in prestito all’Aston Villa. Ma sarebbe potuto sbarcare alla Pinetina se almeno uno tra Correa e Arnautovic fosse andato via. Inzaghi lo stima perché ha caratteristiche che mancano agli altri attaccanti nerazzurri, essendo bravo a saltare l’uomo in dribbling.

Il Psg lo valuta appena 20 milioni di euro e il club di Birmingham vorrebbe tenerlo se centrasse la qualificazione in Champions. Attualmente la squadra di Emery è settima a 3 punti dal quinto posto. A Inzaghi non resta che gufare.