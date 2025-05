DIRETTA Inter-Lazio: Mkhitaryan dal 1′, Thuram-Taremi in attacco | Formazioni UFFICIALI e Cronaca LIVE del match

I campioni d’Italia dell’Inter di Inzaghi affrontano la Lazio di Baroni nella trentasettesima giornata di Serie A. Segui la Diretta Live del match

L’Inter ospita la Lazio a Milano in una gara molto delicata valida per la 37esima giornata del campionato di Serie A, penultimo turno del girone di ritorno. Una sfida dal sapore europeo tra due formazioni che si giocano le ultime speranze di raggiungere i rispettivi obiettivi che sarà diretta dall’arbitro Chiffi della sezione di Padova.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dalle due vittorie di fila contro il Verona in casa e il Torino in trasferta, vanno a caccia del terzo successo consecutivo. L’obiettivo è quello di centrare i tre punti per provare quello che sarebbe un clamoroso controsorpasso sul Napoli, tornato ad un solo punto di distanza dopo il pareggio contro il Genoa, e tenere aperto il discorso scudetto fino all’ultimissima giornata.

Dall’altro lato i biancocelesti di Marco Baroni, che invece vengono dal pareggio nello scontro diretto per il quarto posto con la Juventus, hanno bisogno di tornare subito a vincere. Privi degli squalificati Pellegrini e Zaccagni, serve fare bottino pieno per continuare a cullare il sogno Champions. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e in streaming su tutti i dispositivi sulla app di Dazn. All’andata i meneghini si sono imposti con un tennistico 6-0 grazie aai gol di Calhanoglu, Dimarco, Barella, Dumfries, Carlos Augusto e Thuram. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Inter e Lazio live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-LAZIO

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi. All.: Inzaghi

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Vecino, Dia; Castellanos. All.: Baroni

ARBITRO: Chiffi di Padova