La situazione infortuni in casa Inter va valutata con grande attenzione: le ultime sulle condizioni di Lautaro e Frattesi

Uno dei grandi problemi dell’Inter in questa fase della stagione è assolutamente avere la miglior condizione fisica e gestire la stanchezza in vista della finale di Champions League. Anche contro la Lazio, l’accusa di molti è stata quella di tentare di rallentare nella ripresa, senza fare i conti con un obiettivo scudetto che andava giocato al massimo.

Probabilmente, si è sentita parecchio l’assenza di Lautaro Martinez e Davide Frattesi. I due calciatori sono stati grandi protagonisti della partita contro il Barcellona, segnando il primo e il quarto gol rispettivamente, che hanno permesso ai nerazzurri di trovare una storica qualificazione alla finale di Monaco.

Da allora, però, sul campo non si sono più visti. L’argentino ha dovuto fare i conti con un problema muscolare che, in realtà, si trascinava da un po’ e ora sta cercando di ritrovare la condizione migliore lavorando in maniera individuale sul campo. La mezzala, invece, aveva dei problemi muscolari, nello specifico all’addome. Con grande prudenza, il loro recupero non è stato accelerato contro la Lazio, ma ora ci si chiede quale sarà la loro gestione contro il Como.

Oggi i due calciatori hanno nuovamente lavorato a parte rispetto al resto del gruppo, sintomo che stanno semplicemente proseguendo il lavoro individuale e di preparazione in vista della finale. Allo stesso tempo, secondo quanto risulta a Interlive.it, l’obiettivo di Simone Inzaghi e dello staff è riportare entrambi in gruppo nella giornata di giovedì.

A quel punto saranno certamente convocati contro i lombardi, almeno per giocare uno spezzone di gara. Questo sia per la remota possibilità di arrivare allo scudetto, in caso di risultato sfavorevole del Napoli, ma soprattutto per ritrovare il feeling con il campo prima dell’appuntamento più importante della stagione. In ogni caso, ora l’ansia cala e, a meno di nuovi inaspettati ko, dovrebbero essere tutti a disposizione a Monaco.