Sebastiano Esposito torna all’Inter ma solo momentaneamente: lo prende una rivale

Con la retrocessione dell’Empoli si riapre il discorso sul futuro dell’ex enfant prodige delle Giovanili nerazzurre: va in una big di A

Otto gol realizzati. L’ultimo dei quali realizzato però, ironia della sorte, il 19 gennaio scorso proprio contro la ‘sua’ Inter. Un inizio di stagione coi fiocchi, svanito col passare delle settimane a causa dei risultati negativi della squadra, incapace per mesi di vincere una partita di campionato anche per l’improvvisa sterilità del suo bomber.

Davvero curiosa, e col finale amaro, la stagione personale di Sebastiano Esposito e dell’Empoli, club in cui l’ex stellina del settore giovanile nerazzurro era stato dirottato in prestito la scorsa estate con la non irrilevante clausola di un diritto di riscatto a favore dei toscani per il valore di 5 milioni di euro.

Dopo aver girovagato in prestito dalla B al Belgio tornando poi in cadetteria e finendo a giocarsi le sue chances in un club di Serie A, il bomber di Castellammare di Stabia è stato protagonista di un folgorante avvio di stagione. Segnato, oltre che dalle segnature in campionato, anche dai gol con cui ha trascinato i biancazzurri sino alla semifinale di Coppa Italia poi persa nettamente col Bologna nel doppio confronto.

Poi, quasi improvvisamente, il buio. Un lungo tunnel che ha comportato il crollo in classifica dei toscani, con l’inevitabile e amara retrocessione giunta alla fine di un’annata dai due volti.

Ora che l’Empoli è sceso in B, oltretutto, si pone il problema del riscatto dell’attaccante. Al netto della possibilità di provvedere alla spesa per poi rivendere subito il calciatore a qualche ambizioso club di A, sembra che Sebastiano possa tornare in prima battuta ad Appiano Gentile. Ma solo per un’ultima occhiata al campo di allenamento.

Esposito, la Fiorentina insiste: addio definitivo all’Inter

Cavalcando delle indiscrezioni già circolanti da settimane, il portale ‘SerieBnews.com‘ ha rilanciato l’interesse della Fiorentina per colui che contribuì enormemente al passaggio del turno dell’Empoli, negli ottavi di finale di Coppa Italia, proprio ai danni del club di Rocco Commisso.

Inizialmente si era pensato alla possibilità che i Viola prelevassero uno dei fratelli giocatori di famiglia dal vicino club corregionale, ma le ultime rivelazioni di mercato riferiscono, come anticipato, di un ritorno alla base per il giovane attaccante fatto esordire in Serie A da Antonio Conte nell’ormai lontana annata 2019/20.

Il dialogo già aperto tra nerazzurri e toscani su diversi profili entrati nell’orbita di Marotta suggerisce insomma un possibile nuovo affare tra le due dirigenze. Sebastiano Esposito potrebbe dunque facilmente fungere da pedina di scambio per qualche (altra) trattativa milionaria tra l’Ad nerazzurro e Daniele Pradé. Va detto, però, che c’è anche l’ipotesi che Esposito possa far parte del gruppo che a giugno volerà negli Stati Uniti per il Mondiale per Club. Staremo a vedere.