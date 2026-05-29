Difesa Inter, Solet subito. Se parte Bisseck, tre nomi ‘nuovi’ in Italia

Il difensore dell’Udinese è sempre più vicino al trasferimento in nerazzurro. Ma non sarà l’unico rinforzo nel reparto arretrato

L’Inter si sta trovando a trattare su diversi tavoli. Gli uomini mercato nerazzurri Marotta, Ausilio e Baccin sono chiamati a rinforzare e ringiovanire la rosa per restare ai vertici del calcio italiano e provare a fare meglio in Champions League. Tra i reparti che hanno bisogno di aggiustamenti c’è di sicuro quello difensivo. Acerbi va via a costo zero e De Vrij potrebbe fare lo stesso.

Molto dipenderà dall’offerta di rinnovo: l’olandese è disposto a ridursi l’ingaggio, ma vuole un biennale. In entrata, dopo essere stati molto vicini a Tarik Muharemovic, l’Inter ha virato in modo decisivo su Oumar Solet. Il centrale francese, che ha già dato l’ok al trasferimento a Milano, rispetto al bosniaco è più eclettico. Da trovare l’accordo con l’Udinese, più che sul prezzo (25 milioni compresi bonus), sulla formula. I nerazzurri puntano al prestito con obbligo condizionato di riscatto.

Con Bastoni vicino alla permanenza, a essere sacrificato potrebbe essere Bisseck. Il Bayern Monaco vuole riportare in patria il difensore tedesco: Inter disposta a cederlo per 40 milioni di euro. Per poi sostituirlo con un altro centrale dalla Serie A. Tre i nomi nuovi – o meglio ritorni di fiamma – secondo la Gazzetta dello Sport: lo spagnolo Mario Gila della Lazio, l’ivoriano Ndicka della Roma e il colombiano Lucumì del Bologna.