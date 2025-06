Icardi pronto a dire sì, ritorno in Serie A ad un passo

L’ex Capitano nerazzurro, sotto contratto col Galatasaray fino a giugno 2026, potrebbe tornare in Italia: destinazione affascinante

Chissà cosa avrà pensato guardando la finale di Champions League. Chissà se avrà visto la partita, che vedeva due delle sue ex squadre contendersi il titolo di Campione d’Europa, parteggiando per l’Inter di cui è stato anche Capitano, o per il PSG, col quale pure si è lasciato bruscamente finendo addirittura ad un certo punto in quinta divisione, tra i dilettanti.

Non si è fatto molti amici in questi anni Mauro Icardi, il centravanti argentino che più di una volta, nella sua carriera, è entrato in conflitto non solo coi tifosi del club di turno per il quale ha giocato, ma anche con le quelle dirigenze che gli hanno garantito un lauto stipendio per avvalersi delle sue prestazioni e dei suoi gol.

Separatosi dal club meneghino all’alba dell’era Conte, nella tarda estate del 2019, il sudamericano pareva aver trovato pace in quel di Parigi dove però, stretto dalla concorrenza delle stelle di caratura mondiale che il presidente Nasser Al-Khelaifi aveva acquistato sul fronte offensivo, ha faticato, alla lunga, ad imporsi.

Inevitabile anche in questo caso una separazione, dettata da motivi strettamente tecnici: Icardi, alla fine della sua terza stagione nel club francese, è stato messo nella lista degli esuberi, con tanto di corsa contro il tempo per una cessione in prestito che quanto meno avrebbe sgravato la dirigenza del club dell’ingaggio annuo.

Acquistato a titolo definitivo dal Galatasaray per 10 milioni nell’estate del 2023, Maurito ha trovato finalmente la sua dimensione in quel di Istanbul, sebbene contestualmente la sua vita privata sia stata sconvolta dalla separazione con la moglie-agente Wanda Nara. Come a dire che sia quasi impossibile, per l’attaccante, avere periodi di pace duraturi.

Icardi, ipotesi Fiorentina sul tavolo: dipende da Kean

Protagonista di due ottime stagioni, dal punto di vista realizzativo, coi giallorossi della Capitale, l’argentino si è infortunato gravemente durante una partita di Europa League contro il Tottenham il 7 novembre 2024, riportando la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio destro. L’infortunio ha costretto il bomber ad un intervento chirurgico in Argentina: stagione finita. Il tutto con un solo anno di contratto ancora da spendere col sodalizio turco.

Nel frattempo, anche prima del grave infortunio, il Galatasaray si è affidato a Victor Osimhen per assicurarsi lo stesso numero di gol del classe ’93. Da gennaio è poi arrivato anche un certo Alvaro Morata ad affollare il reparto offensivo della squadra.

Proprio la presenza dello spagnolo potrebbe aver fatto scemare definitivamente l’interesse del Galatasaray a puntare ancora su di lui per la prossima stagione. All’orizzonte potrebbe esserci un clamoroso ritorno in Italia dove la Fiorentina, che trema per la clausola d’uscita di Moise Kean – fissata a 52 milioni ed esercitabile nel prossimo luglio – potrebbe corteggiarlo con una proposta davvero affascinante. Al momento non c’è alcuna trattativa concreta ma se, come sembra, qualche big sarà disposta a versare il dovuto per il bomber di Vercelli, la pista potrebbe farsi calda in piena estate.