De Zerbi nella rivoluzione Inter: sbarcato a Milano per la firma

Tanta stima nei confronti del tecnico dell’Olympique Marsiglia per il dopo Inzaghi, anche grazie a lui è arrivata la chiusura dell’operazione

Archiviato il disastroso finale di stagione, l’Inter attende risvolti sulla decisione di Simone Inzaghi in merito al suo futuro sulla panchina della squadra nerazzurra.

La sua permanenza, infatti, appare tutt’altro che scontata. Anzi, contrariamente a quanto si potesse ipotizzare appena qualche settimana fa, la decisione potrebbe persino pendere verso l’addio anticipato perché forte di un accordo stellare coi sauditi dell’Al-Hilal.

Nelle ultime ore si sono dunque susseguiti in rapida successione nomi e profili di allenatori che potrebbero farne le veci dalla prossima stagione (se non addirittura a partire dal Mondiale, ndr).

La preferenza del presidente Giuseppe Marotta, con l’approvazione della proprietà Oaktree ed il resto dello staff, resta ferma su Cesc Fabregas, ancorato al progetto in crescita del Como.

Le alternative, invece, ricadono su Cristian Chivu e Roberto De Zerbi. Quest’ultimo nello specifico fortemente indicato dal direttore sportivo Piero Ausilio. Ciononostante, almeno secondo le proiezioni più recenti, l’allenatore dell’Olympique Marsiglia non dovrebbe distaccarsi dall’impegno preso con il club francese.

Sebbene la stima di Ausilio nei confronti di De Zerbi non sia destinata a tramutarsi in una forma di avvicinamento da parte del club nerazzurro affinché prenda il posto di Inzaghi, il tecnico italiano ha comunque messo lo zampino nell’operazione che l’Inter ha concluso da pochi giorni con l’OM per il trasferimento del cartellino di Luis Henrique.

L’Inter preleva Luis Henrique e ringrazia De Zerbi, domani le visite mediche

Sotto la guida di De Zerbi l’esterno offensivo brasiliano è infatti cresciuto a dismisura nel giro di un paio di stagioni, sino a diventare pronto per il salto di qualità definitivo.

L’Inter si è presto accorta delle sue qualità e lo ha reputato di grande prospettiva, finché non ha deciso di muovere i primi passi concreti nella sua direzione scartando altre opzioni alternative al ruolo.

Dopo una trattativa durata diverse settimane, il club di Viale della Liberazione ha infine raggiunto l’accordo con l’OM per il trasferimento del cartellino di Luis Henrique intorno ai 25 milioni di euro comprensivi di bonus, anche con il benestare dell’allenatore.

Luis Henrique è atterrato a Milano. Domani le visite mediche e la firma su un contratto fino a giugno 2030. Operazione da circa 25 milioni bonus inclusi. 📽@GiokerMusso pic.twitter.com/nD59W9VOdO — Interlive (@interliveit) June 2, 2025

Il calciatore, a giochi di campionato ufficialmente conclusi ed in concomitanza con l’apertura della sessione straordinaria di mercato, è approdato quest’oggi a Milano con l’obiettivo di svolgere le visite mediche di rito entro la giornata di domani.

Quindi seguirà l’apposizione della firma sul nuovo contratto dalla durata quinquennale, sulla base di un ingaggio previsto da 2,2 milioni di euro netti stagionali.

Dopodiché, Luis Henrique entrerà ufficialmente a far parte del gruppo dell’Inter e potrà prender parte agli allenamenti propedeutici per la partecipazione al Mondiale per Club negli USA.