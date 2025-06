Tottenham in Champions, il regalo sul mercato è un colpo dall’Inter

La qualificazione alla prossima Champions aumenta le ambizioni sul mercato del Tottenham. Nel mirino degli Spurs anche due calciatori dell’Inter

Destini opposti in questa stagione per Tottenham e Inter. Con la vittoria dell’Europa League, gli Spurs hanno riscattato una stagione tra le peggiori di sempre in Premier League. L’Inter, invece, con il tremendo ko nella finale di Champions con il PSG, ha chiuso l’annata con zero titoli e una sconfitta epocale che potrebbe incidere anche sulla mancata permanenza di Inzaghi sulla panchina nerazzurra.

In bilico anche la posizione del collega Ange Postecoglou. La conquista dell’Europa League non potrebbe bastare al tecnico australiano per salvare la panchina. La dirigenza del Tottenham è in contatto con Thomas Frank del Brentford e Marco Silva del Fulham per sostituirlo. Come per Inzaghi, la decisione sulla conferma o meno di Postecoglou è attesa a breve. Successivamente gli Spurs passeranno alla pianificazione del mercato. Ad occuparsene sarà anche Fabio Paratici che terminerà la sua inibizione tra poco più di un mese.

Colpo Tottenham dall’Inter, ecco chi sono i due obiettivi degli Spurs

Mercato del Tottenham che potrebbe coinvolgere anche l’Inter. Indiscrezioni di stampa rilanciate dalla stampa inglese confermano il concreto interesse del club londinese per Yann Aurel Bisseck. Pur non avendo la necessità impellente di cedere per finanziare il mercato in entrata come accadeva nelle stagioni scorse, l’Inter sembra disposta a valutare offerte per il difensore tedesco.

Si parte da una base di almeno 40 milioni di euro, cifra ampiamente alla portata del Tottenham e di altri club di Premier League come il Manchester United e il West Ham, anch’essi interessati a Bisseck. Una decisione sul difensore tedesco verrà presa dopo il Mondiale per Club. A riguardo, peraltro, si attende l’esito degli esami cui Bisseck si sottoporrà nelle prossime ore dopo l’infortunio subito contro il PSG. La sua presenza, almeno per le prime sfide del girone, è in dubbio.

Chi la finale di Champions non l’ha disputata, palesando anche tutto il suo malumore per il mancato ingresso in campo, è Davide Frattesi. “Avrei voluto essere lì dentro a combattere con i miei fratelli e il fatto di non averlo potuto fare mi fa male”, questa uno dei passaggi più significativi del post pubblicato su Instagram dal centrocampista nerazzurro.

L’impressone è che il suo desiderio di giocare con maggiore continuità, già palesato durante la scorsa sessione di mercato a gennaio, non sia affatto svanito. Il Tottenham lo segue ed è pronto a inserirsi concretamente in caso di rottura definitiva. Come per Bisseck, anche per Frattesi, l’Inter chiede almeno 40 milioni come base per trattare. Ci proverà anche il Napoli soprattutto in caso di cessione di Anguissa per il quale sono arrivate offerte da club arabi.