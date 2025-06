Dzeko torna per giocare l’Europa: colpo a sorpresa in Serie A

Edin Dzeko lascia il Fenerbahce ed è pronto a tornare in Serie A. C’è un club pronto a prenderlo a parametro zero

Due anni fa, subito dopo la finale di Champions League persa contro il Manchester City nella quale era stato schierato da titolare, Edin Dzeko ha lasciato l’Inter a parametro zero.

I nerazzurri decisero di non prolungare ulteriormente il contratto dell’allora 37enne attaccante bosniaco che non ha faticato a trovare una nuova squadra. A ingaggiarlo è stato il Fenerbahce, altro club dove Dzeko ha continuato a segnare. In 99 presenze complessive con i gialloblu, l’ex Inter ha totalizzato 46 reti che non sono bastate tuttavia a vincere alcun trofeo con il Galatasaray che ha conquistato gli ultimi due campionati in Turchia e una coppa nazionale, lasciando l’altra al Besiktas lo scorso anno.

Due anni dopo l’addio all’Inter, per Dzeko è arrivato il momento di salutare anche il Fenerbahce. E’ stato lo stesso attaccante ad ufficializzare la conclusione della sua esperienza con la squadra allenata da José Mourinho con un messaggio sui social in cui si è detto orgoglio di aver indossato la maglia di un club prestigioso e ha ringraziato chi lo ha affiancato in questa esperienza.

Dzeko non vuole smettere, ritorno in Serie A possibile: ecco in quale club

A 39 anni, Dzeko non ha alcuna intenzione di smettere. L’attaccante ha risposto nuovamente alla convocazione della Bosnia per la prossima partita di qualificazione ai Mondiali contro San Marino con la quale i balcanici consolideranno il primo posto nel girone che comprende anche Austria e Romania.

Conclusi gli impegni con la Nazionale, Dzeko sceglierà la sua prossima squadra.

L’ipotesi più gettonata al momento è quella di un ritorno in Serie A. A riguardo sono arrivate conferme su un concreto interessamento del Bologna che vuole puntare su un attaccante di grande esperienza come il bosniaco per la prossima stagione che vedrà impegnati i felsinei anche in Europa League. Proprio la prospettiva di disputare ancora una coppa europea intriga e non poco lo stesso Dzeko che, con un altro impegno oltre al campionato, punta a raggiungere un grande traguardo ovvero quello dei 400 gol segnati in carriera.

Peraltro, a Bologna, ci sono precedenti alquanto significativi sugli acquisti di attaccanti over 30. Roberto Baggio, Beppe Signori, Marco Di Vaio e lo stesso Marko Arnautovic hanno trovato al Dall’Ara le condizioni ideali per proseguire la carriera con risultati davvero notevoli. Chissà che non possa farlo anche Dzeko. Oltre al Bologna, sull’ex Inter c’è anche il Como mentre pare essersi defilata la Fiorentina che deve scegliere prima di tutto il nuovo allenatore che sostituirà il dimissionario Palladino.