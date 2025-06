Chivu trasforma l’Inter, nuovo modulo: Luis Henrique arma segreta

Cristian Chivu è pronto a dare subito la sua impronta all’Inter: il tecnico può utilizzare un nuovo modulo grazie a Luis Henrique

L’arrivo di un nuovo allenatore è sempre un trauma piuttosto indecifrabile per qualsiasi gruppo. Nel caso dell’Inter, la fine del ciclo Inzaghi è arrivata in maniera impetuosa e, per certi versi, inaspettata con una serie di sconfitte pesantissime che hanno cambiato inevitabilmente anche la percezione dei quattro anni del tecnico di Piacenza.

Si ripartirà da Cristian Chivu, un nome che non sta esaltando la piazza, ma che comunque ha le idee molto chiare e conosce bene l’ambiente. Dopo aver fatto il percorso nel settore giovanile dell’Inter, aver vinto uno scudetto Primavera e aver salvato il Parma in Serie A, alla sua prima esperienza, e con una seconda parte di stagione eccezionale, ora l’allenatore deve risollevare la Beneamata e instaurare un nuovo progetto che parta dai giovani.

Il calciomercato sarà sicuramente una parte importante per capire le reali ambizioni che avrà l’Inter, ma poi ci sarà anche il lavoro sul campo e la necessità di sperimentare qualcosa di nuovo per garantire un po’ di imprevedibilità in fase offensiva.

Chivu può tentare un nuovo modulo per l’Inter

Spesso in questa stagione si è sentita la mancanza di un calciatore in grado di saltare l’uomo, creare la superiorità numerica e fare la differenza in tutte le zone del campo. L’Inter ha acquistato un vero e proprio jolly che potrebbe essere un’arma impropria per i nerazzurri: si tratta di Luis Henrique.

Il brasiliano arrivato dal Marsiglia ha grandi qualità nell’uno contro uno e velocità. Dopo il percorso dell’ultima stagione, può giocare sia da esterno a tutta fascia nel 3-5-2, sia da laterale in un 4-3-3, modulo molto caro a Chivu. Con determinati aggiustamenti, l’ex Ajax potrebbe rispolverarlo anche all’Inter, con Thuram da un lato e Luis Henrique dall’altro.

Alla fine, dunque, potremmo vedere una squadra più giovane e con maggiori soluzioni di gioco. Dimostrazione del fatto che non tutti i mali vengono per nuocere e Chivu potrebbe rivelarsi davvero una bella sorpresa.