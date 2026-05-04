Dumfries, il gesto sfuggito in tv che svela il suo futuro | VIDEO

Il terzino olandese dell’Inter al centro dei rumors di mercato per la clausola rescissoria nel suo contratto

Dopo una notte di festa, l’Inter si risveglia campione d’Italia per la 21esima volta nella sua storia. Bastava un pareggio, ma contro il Parma è arrivata un’altra vittoria firmata da Thuram e Mkhitaryan. Tanti i protagonisti della cavalcata nerazzurra, che ha dominato il campionato con un paio di passaggi a vuoto legati a qualche assenza di troppo. Da Calhanoglu in regia a Lautaro Martinez in attacco e soprattutto Denzel Dumfries a destra.

Il Nazionale olandese è stato fermo per infortunio per quattro mesi. Il suo sostituto Luis Henrique non si è dimostrato all’altezza, tanto che a gennaio l’Inter provò a prendere Cancelo in quel ruolo. Il futuro di Dumfries è ancora tutto da scrivere: c’è quella clausola da 25 milioni di euro valida a luglio che non fa dormire sonni tranquilli a Chivu. Molti sostengono che l’ex Psv Eindhoven voglia andare via, ma la verità è un’altra.

“C’è solo l’Inter”

Denzel Dumfries bacia ripetutamente lo stemma 🖤💙 pic.twitter.com/K0pSOEo8tg — Alessandro (@90ordnasselA) May 3, 2026

A 30 anni appena compiuti, Dumfries sa che il prossimo sarà l’ultimo contratto importante della sua carriera. Ma non è detto che non lo firmi con l’Inter. Vero è che ci sono le sirene estere, specie in Premier League, ma il terzino Oranje sta benissimo a Milano e andrebbe via solo per un top club che abbia più chance di vincere la Champions. Il suo legame coi colori nerazzurri è dimostrato dal video non mostrato in tv, con il bacio allo stemma sotto la curva, mentre a San Siro risuonava la canzone ‘C’è Solo l’Inter‘.