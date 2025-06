Inter, occhi sul Doue portoghese: offerta super, c’è la clausola

L’Inter ha vissuto l’incubo Doue sul campo, ma ora potrebbe trovare un calciatore con caratteristiche simili sul calciomercato: c’è la clausola

È passata più di una settimana, ma il dolore per una finale di Champions League persa con il risultato di 5-0 non passa in casa Inter. Per lenirla si può pensare al futuro, che vede i nerazzurri costruire un nuovo ciclo. Dopo l’addio roboante di Simone Inzaghi, la società ha deciso di puntare su Cristian Chivu, un tecnico che sa lavorare molto bene con i giovani e che è il chiaro segnale di voler ringiovanire la rosa per la Beneamata.

E tra i giovani migliori d’Europa oggi c’è sicuramente Desiré Doue. L’attaccante francese è stato assolutamente devastante in finale, dimostrando tutto il suo valore e capacità offensive di grande qualità. A mente fredda, è parso quasi un segnale all’Inter di dover cambiare qualcosa sotto il punto di vista dell’assetto offensivo e di dover inserire in rosa calciatori dall’alto tasso tecnico e bravi nel dribbling.

Proprio in questo senso, dopo l’arrivo di Luis Henrique, l’Inter ha intenzione di inserire nel gruppo un’altra mezzala di grande qualità e che possa saltare l’uomo e creare la superiorità numerica. Il nome giusto potrebbe arrivare dal Portogallo.

L’Inter segue Rodrigo Mora: da Doue a Nico Paz

Un po’ meno attaccante di Doue e un po’ meno centrocampista di Nico Paz, Rodrigo Mora ha stregato tutti con la maglia del Porto in questa stagione. Ha grandi qualità tecniche che lo rendono un calciatore prezioso ed efficace nello stretto, ma anche un ottimo fiuto per il gol, che gli ha permesso di essere molto efficace negli ultimi 30 metri, mettendo a segno 10 gol e 4 assist in campionato.

Ha solo 18 anni, ma una maturità tecnica che sembra poterlo esaltare in qualsiasi contesto. Non a caso già diverse big europee hanno messo gli occhi su di lui, ma la clausola rescissoria da 70 milioni di euro spaventa. Anche l’Inter l’ha seguito con grande attenzione, pur essendo consapevole di quanto sia difficile ora strapparlo al Porto.

Servirebbe un’offerta davvero importante e un blitz per anticipare la concorrenza. Per il momento, i nerazzurri vanno inseriti nel novero di squadre interessate al ragazzo, ma senza passaggi formali o trattative ancora iniziate. E vedremo se le cose cambieranno nel prossimo futuro, anche in relazione alle scelte del Real Madrid per Nico Paz.